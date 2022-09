Spektakuläre Funde in Tegernseer Usmanow-Villa

Der Milliardär Alisher Usmanow hat in einer seiner Villen am Tegernsee offenbar Millionenwerte aufbewahrt und diese nicht offiziell angezeigt. Das hätte er aber machen müssen, da er seit dem 28. Februar 2022 auf der Sanktionsliste der EU steht und somit sein gesamtes Vermögen eingefroren wurde.

Vermutlich echte Fabergé-Eier in Usmanow-Villa gefunden

Wie Andrea Grape von der Staatsanwaltschaft München II dem BR bestätigte, fanden die Ermittler bei der Razzia am 21. September in einer derzeit unbewohnten Villa von Usmanow unter anderem seltene Schmuckstücke, mehrere Gemälde, eine umfangreiche Weinsammlung und vier Fabergé-Eier. Deren Echtheit müsse zwar noch endgültig geklärt werden, aber man gehe davon aus, dass es sich um Originale handele, so Oberstaatsanwältin Grape.

Fabergé-Eier sind Schmuckgegenstände in Form von Ostereiern, die zwischen 1885 und 1917 in der Werkstatt von Peter Carl Fabergé in Sankt Petersburg angefertigt wurden. Sie sind aufwendig verziert und häufig mit Diamanten besetzt. Damals wie heute sind die Fabergé-Eier ein Inbegriff höchster Goldschmiedekunst und ein Symbol für Luxus. So wurde ein Exemplar 2007 für 12,5 Millionen Euro im Londoner Auktionshaus Christie's versteigert.