Spektakuläre Flucht aus Stadelheim endet im Münchner Norden

Der Alarm kam gegen 9:15 Uhr: Ein mutmaßlicher Mörder war aus dem hochgesicherten Gefängnis im Münchner Stadtteil Stadelheim - versteckt in einem Lieferwagen - geflohen. Sofort zog die Münchner Polizei alle Register der Ringfahndung. Und sie hatte Erfolg: Bereits nach rund zwei Stunden endete für den 24-Jährigen das kurze Spiel mit der Freiheit. Gegen 11 Uhr erkannte eine Streife den Flüchtigen im nördlichen Stadtteil Hasenbergl auf der Straße und nahm ihn fest.

Lieferanten als mögliche Fluchthelfer?

Laut bayerischem Justizministerium war es dem Mann gelungen, "in einem Lieferfahrzeug versteckt aus der Anstalt zu entweichen". Wie das passieren konnte und ob die Lieferanten möglicherweise Fluchthelfer waren, werde nun "mit Hochdruck aufgearbeitet", sagte eine Ministeriumssprecherin.

Mutmaßlicher "Porsche-Mörder"

Der 24-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihm vor, im März 2020 einen 25-Jährigen in dessen Porsche erschossen zu haben. Der Tatort liegt im nördlichen Münchner Stadtteil Am Hart. Dort hatte eine Passantin die Leiche auf dem Fahrersitz des Sportwagens entdeckt.

Tathintergrund offenbar Drogengeschäfte

Als mögliches Tatmotiv gelten Schulden im Zusammenhang mit Kokaingeschäften, teilten die Ermittler damals mit. Es sei um einen höheren vierstelligen Betrag gegangen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Tatverdächtige den 25-Jährigen heimtückisch und aus Habgier ermordet hat. Darauf steht eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Ausbrüche in Bayern eher selten

Trotz der gestiegenen Zahl an Gefängnisinsassen seien Ausbrüche in Bayern "die absolute Ausnahme", wie die Ministeriumssprecherin mitteilte. Während es 2018 und 2020 zu keiner Flucht gekommen sei, habe es 2019 zwei Ausbrüche gegeben. In der JVA Stadelheim kam es laut Ministerium am 16. Oktober 2017 zum letzten Ausbruchsversuch.