Spektakuläre Brandübung im Regensburger Dom

Enge und verwinkelte Wege, lange Anmärsche, hohe Türme und ein mittelalterlicher Dachstuhl - mit diesen Herausforderungen sieht sich die Feuerwehr bei Einsätzen im Regensburger Dom konfrontiert. Hinzu kommen historische und unersetzliche Schmuck- und Ausstellungsstücke von hohem Wert im Dom sowie im angrenzenden Domschatzmuseum. Auf deren Schutz muss ein besonderes Augenmerk gelegt werden.

150 Einsatzkräfte bei Großübung dabei

Genau diese Herausforderungen im Dom St. Peter wurden im Rahmen einer großen Einsatzübung am Samstag erprobt. Die Einsatzübung wurde von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr Regensburg in Zusammenarbeit mit dem Bistum Regensburg sowie dem Staatlichen Bauamt Regensburg organisiert. Rund 150 Einsatzkräfte - 100 von der Freiwilligen Feuerwehr und 30 von der Berufsfeuerwehr - waren beteiligt.

Notre-Dame-Feuer als Warnung

Nach dramatischen Ereignissen wie dem Feuer in der Kathedrale Notre-Dame in Paris will man auf den möglichen Brand einer Kulturstätte so gut es geht vorbereitet sein. Erkenntnisse aus dem verheerenden Brand in Paris sind in die Regensburger Planung mit eingeflossen. Etwa zehn Stunden hatte das Feuer 2019 gewütet, bis es gelöscht war.

Pünktlich um neun Uhr ertönte der Feueralarm auf dem Regensburger Domplatz. Das Szenario: Die Brandmeldeanlage zeigte eine Rauchentwicklung im Glockenturm. Der mittelalterliche Dachstuhl war eine große Herausforderung für die Einsatzkräfte. Werkzeug und Sauerstoffmaske mussten hinauftransportiert werden.

"Wenn das verraucht ist, ist es sehr schwierig. Es gibt viele Balken und einzelne Öffnungen, wo man vielleicht abstürzen könnte. Eine gewisse Anspannung ist da, dass man das Feuer relativ schnell erwischt, um eine Ausbreitung zu vermeiden." Klaus Dieter Heidinger, Gruppenführer bei der Regensburger Berufsfeuerwehr

Bei der Simulation mussten die Feuerwehrkräfte auch ein fiktives Unfallopfer befreien. Die Höhenretter transportierten den Mann über Seile nach unten.