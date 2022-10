Spektakulär und umstritten: 3-Städte-Rallye im Dreiländereck

Motorsport-Spektakel im Dreiländereck: Freitag und Samstag findet die 58. ADAC 3-Städte-Rallye statt. Gefahren wird vorwiegend im Landkreis Passau, aber auch in Österreich und erstmals in Tschechien. Bei Naturschützern ist die Veranstaltung umstritten.

Vollelektrische Rennwagen am Start

Ausgefahren werden unter anderem das Saisonfinale zur Deutschen Rallye-Meisterschaft und ein Lauf zur Tschechischen Staatsmeisterschaft. Besonderheit: In einer eigenen Wertung sind ausschließlich elektrisch angetriebene Fahrzeuge am Start. Auch hier geht es um die Deutsche Meisterschaft.

BN kritisiert: "Volksbelustigung mit enormem Energieverbrauch"

Trotzdem gibt es Kritik: Karl Haberzettl vom Bund Naturschutz meint, einerseits würden Kurbäder geschlossen und Weihnachtsbeleuchtungen reduziert. "Andererseits findet hier eine Volksbelustigung mit enormem Energieverbrauch statt – und das auf Kosten der Umwelt und öffentlicher Einrichtungen."

Die Aussagen von Politikern aus der Region, dass auch der Motorsport seine Berechtigung habe, hält Haberzettl für "in hohem Maße verantwortungslos". Ähnlich äußert sich auch Eike Hallitzky, Passauer Grünen-Kreisrat und ehemaliger bayerischer Grünen-Chef: "Energie- und klimapolitisch maximal aus der Zeit gefallen." Hallitzky will mit einem Dringlichkeitsantrag im Kreistag die im nächsten Jahr im Raum Passau geplante Rallye-WM verhindern.

ADAC: Rallye ist klimaneutral und innovativ

Den Vorwürfen stellen wir uns, sagte Stefan Dorner, Sprecher der 3-Städte-Rallye, im BR-Interview: "Wir sind klimaneutral. Der gesamte CO2-Verbrauch wird mit Klimaschutzzertifikaten kompensiert." Außerdem sei der Motorsport auch Innovationstreiber bei den Antriebstechniken. Zehn Prozent der Fahrzeuge seien bei dieser Rallye vollelektrisch unterwegs.

Wertungsprüfungen in drei Ländern

Rallyezentrum ist der Volksfestplatz in Waldkirchen im Landkreis Freyung-Grafenau. Etwa 130 Teams absolvieren am Freitag ab 14.30 Uhr in Tschechien in der Region um Winterberg die ersten Wertungsprüfungen. Am Samstag geht es im Landkreis Passau in Breitenberg und Sonnen sowie in den österreichischen Orten Peilstein und Julbach um wertvolle Sekunden. Zielort ist am Samstagabend das Skizentrum Jägerbild bei Breitenberg.

Zuschauerzonen und Straßensperrungen

Der ADAC erwartet viele Zuschauer. Für sie werden extra Fanzonen eingerichtet. Sprecher Stefan Dorner appelliert: "Bitte nicht auf eigene Faust einen Platz suchen. In den Fanzonen hat man einen guten Blick auf die Strecke und ist in sicherer Entfernung." Autofahrer und Anwohner in der Region müssen sich auf Sperrungen und Umleitungen einstellen.