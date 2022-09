> "Spektakel Landshut" mit Straßenkünstlern aus aller Welt

Künstler aus aller Welt treten in Landshut auf beim "Spektakel Landshut". Geboten werden Tanz, Magie und Theater. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Es gibt keinen festen Eintritt, jeder gibt, was er will oder kann.