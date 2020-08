Spektakuläre archäologische Funde im Polder Sulzbach

"Keine Zukunft ohne Vergangenheit"

Kunstminister Bernd Sibler äußerte sich zum Fund: "Es gibt keine Zukunft ohne Vergangenheit. Deshalb freue ich mich sehr, dass im Polder Sulzbach ein wertvolles Stück niederbayerischer Vergangenheit freigelegt wurde. Über Jahrhunderte lagen diese archäologischen Schätze im Boden verborgen. Nun lassen sie uns in die reiche Geschichte des Freistaats eintauchen und davon lernen."

Archäologen fühlen sich in Arbeit bestätigt

Auf 80 Hektar Baustelle legten die Archäologen vorab fest, wo gegraben werden sollte. Dass man im Polder Sulzbach direkt an der Donau auf etwas stoßen werde – damit haben sie gerechnet, wie Stefanie Berg vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege sagt. Sie fühlt sich in ihrer Arbeit bestätigt, sie sind richtig gelegen. Das Wichtigste: Man habe so gut erhaltene und seltene Funde ausgegraben, die auch für Laien interessant sind.

Gräber, Skelette und gut erhaltene Werkzeuge gefunden

Oft hätten Archäologen mit Vorurteilen zu kämpfen, "die kommen schon wieder, was machen die eigentlich den ganzen Tag", so Berg. Doch jetzt könne man der Öffentlichkeit Gräber, Skelette und gut erhaltene Werkzeuge zeigen. "Das ist wirklich überraschend und ist nur zu vergleichen mit den Altsiedellandschaften, Ingolstädter Becken. Einzigartig sind Vogelplastiken aus der Eisenzeit – wir haben nicht nur Alltagsgegenstände, sondern Dinge, die mit Ritualen oder Religionen zusammenhängen. Wir haben die Gräber mit den Kupferdolchen, einen kleinen Goldring. Die Leute hatten einen gewissen Wohlstand – es ist etwas Besonderes."