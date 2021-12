Speichersdorfer sammelt Weihnachtsgeschenke fürs Ahrtal

"Wenn man die zerstörten Häuser sieht und überall im Schlamm liegen die Spielsachen, dann wird man sehr nachdenklich", sagt der 19-jährige Alexander Krauß aus dem Landkreis Bayreuth sichtlich berührt. Noch immer muss er viel an seine Zeit als Fluthelfer im Ahrtal in diesem Sommer denken. Deswegen will er den Menschen in dem von der Flutkatastrophe betroffenem Gebiet jetzt eine Freude bereiten.

Weihnachtspäckchen für die Kinder im Ahrtal

Ehrenamtlich hat der selbständige Handwerker aus Speichersdorf im Landkreis Bayreuth damals geholfen. Der 19-Jährige ist spezialisiert auf Wasserschadensanierung und hat 15 seiner Trockengeräte in den betroffenen Gebieten zur Verfügung gestellt. Fünf Monate später will er wieder helfen: Mit einer Weihnachtspäckchen-Aktion für die Kinder im Ahrtal. Päckchen packen kann jeder, der möchte. Gefüllt werden sollten sie mit neuwertigen Spielsachen, Naschereien, Drogerieartikeln, Malsachen – und gerne mit einem persönlichen Weihnachtsgruß, so Alexander Krauß.

Unterstützung durch die Gemeinde Speichersdorf

Auch die Gemeinde Speichersdorf ist von der Idee begeistert und hat gleich Unterstützung angeboten, so der zweite Bürgermeister Rudolf Heier (SPD). Die Päckchen können im Rathaus abgegeben werden, dort werden sie in einem zur Verfügung gestellten Raum gesammelt. Alexander Krauß holt sie von dort und verlädt sie in seinen Anhänger. "Bisher sind schon um die 150 Päckchen da, mal sehen wie viele es noch werden. Wahrscheinlich reicht mein Hänger nicht aus", freut sich der 19-Jährige.

In der kommenden Woche wird er selbst ins Ahrtal fahren, damit die Geschenke auch dort ankommen, wo sie hin sollen.