Speichersdorf sammelt über 1.000 Päckchen für Kinder im Ahrtal

"Ich bin völlig überwältigt, das ist Wahnsinn, das geht einem echt ans Herz“, freut sich Krauß im BR-Gespräch. Mehr als 1.000 Päckchen verlud er in den vergangenen Tagen in einen größeren Anhänger, mehr als ursprünglich geplant. "Ich hätte ja nie gedacht, dass es so viele werden!"

Als Fluthelfer vor Ort

Der selbstständige Handwerker war im Juli mehrfach als Fluthelfer im Ahrtal. Auch fünf Monate später gingen ihm die Bilder nicht aus dem Kopf. Es sei für ihn besonders schlimm gewesen, das kaputte Spielzeug im Schlamm zu sehen, so Krauß. Deshalb wollte er zu Weihnachten den Kindern eine Freude machen. Seine Idee: Eine Päckchenaktion.

Großer Zusammenhalt in der Gemeinde

Bei der Gemeinde Speichersdorf fand er sofort Unterstützer. So konnten die gepackten Geschenke im Rathaus abgegeben und gesammelt werden. Kinder- und Jugendgruppen, Schulen und Vereine haben sich der Aktion angeschlossen. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer haben dafür gesorgt, dass Alexander Krauß nun seinen Anhänger mit über 1.000 Paketen füllen kann.

Pakete aus dem Schwarzwald

Sogar aus Schleswig-Holstein oder dem Schwarzwald seien per Post Päckchen gekommen, nachdem Menschen durch die mediale Berichterstattung auf seine Aktion aufmerksam wurden. Und auch eine Geldspende in Höhe von 700 Euro für das „Aktionsbündnis für Kinder“ hat ihn erreicht. Mit den Verantwortlichen wird er sich heute vor Ort treffen und alles persönlich übergeben.