Speed-Dating in Nürnberger Tram: Schüler fragen OB-Kandidaten

Bei der Straßenbahnfahrt durch Nürnberg löcherten die jungen Menschen im Alter von 16 bis 26 Jahren die OB-Kandidaten Thorsten Brehm (SPD), Marcus König (CSU) und Verena Osgyan (Bündnis90/Die Grünen) mit Fragen. Die jungen Schüler interessierten sich vor allem für Themen rund um günstige Bus- und Bahntickets oder den Ausbau der Fahrradwege. Auch ganz persönliche Fragen stellten sie den drei OB-Kandidaten – zum Beispiel, warum sie in die Politik gegangen sind und ob das Politikerdasein mit dem Familienleben gut vereinbar ist.

Interesse an Kommunalwahl wecken

Zwei Stunden dauerte die Fahrt, die das Bildungszentrum organisiert hatte. Das Ziel: junge Menschen in ungewöhnlicher und lockerer Atmosphäre für politische Themen begeistern und ihnen helfen, sich eine eigene Meinung zu den jeweiligen Wahlprogrammen der Parteien zu bilden. An der Fahrt nahmen Schüler teil, die am Bildungszentrum ihren mittleren Schulabschluss nachholen. In einem Kurs hatten sie sich vor dem Speed-Dating Fragen an die OB-Kandidaten überlegt.

Die Kommunalwahlen finden am 15. März 2020 statt. In Nürnberg tritt der langjährige Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) nicht mehr an.