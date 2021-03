Speed-Cubing: 12 Sekunden für den Zauberwürfel

Er ist quietschbunt, man kann ihn drehen und für die meisten ist er ein Rätsel, an dem man tagelang tüfteln kann: der Zauberwürfel. Daniel und Jürgen Osterrieder aus Aitrang im Ostallgäu sind dem Knobelspiel aus den 80ern verfallen – allerdings lassen sie sich nicht besonders viel Zeit beim Lösen des Rätsels, denn sie sind Speedcuber.

Mehrere Jahre Übung

Das Ziel für Jürgen Osterrieder ist dabei ganz klar: Der 18-Jährige will den Zauberwürfel möglichst schnell in die richtige Position drehen. Seit mehreren Jahren hat er deshalb immer einen Würfel dabei und übt und übt und übt. Während er sich anfangs schon darüber gefreut hat, wenn er 20 Sekunden für die Lösung gebraucht hat, wäre das heute für ihn die totale Katastrophe. Seine Durchschnittszeit liegt inzwischen bei 12 bis 13 Sekunden.

Es geht noch deutlich schneller

Mit seiner Leidenschaft hat Jürgen auch seinen Cousin Samuele und seinen kleinen Bruder Daniel angesteckt. Dabei sind die drei noch nicht an ihrem Ziel angekommen, denn die Teilnehmer bei Weltmeisterschaften sind noch schneller. Der aktuelle Weltrekord für den klassischen Würfel liegt zum Beispiel bei guten 3 Sekunden.

Mosaik aus 500 Zauberwürfeln

Um so gut zu werden, üben die Jungs auf der Couch, im Schulbus oder in der Achterbahn. Aber es geht nicht nur um Schnelligkeit. Er und sein Cousin setzen aus 500 Zauberwürfeln auch große Mosaike. Eine Handy-App liefert die Vorlage, die Jungs müssen die Felder der Würfel so in Position bringen, dass beim Zusammenlegen der Würfel ein Bild entsteht, etwa ein Bild vom Pumuckl. Zu dritt schaffen sie das in wenigen Stunden.

Für Daniel ist es nicht nur ein Hobby, sondern eine echte Leidenschaft. Als kompletten Freak würde er sich zwar nicht bezeichnen, etwas komisch sei es aber schon. Ob komisch oder nicht: So ein Mosaik aus Hunderten Würfeln sieht schon wirklich beeindruckend aus - und lässt jeden, der an so einem Zauberwürfel schon mal verzweifelt ist, vor Neid erblassen.