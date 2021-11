Speed am Main, Meth im Bayerwald: Die Bayern und ihre Drogen

Für die einen ist es nur eine stinkende, braune Brühe, die da im Klärwerk schwimmt. Für Björn Helm von der Technischen Universität Dresden aber ist es weit mehr. Denn für den Wissenschaftler ist das Abwasser der Schlüssel zu der Frage, wie viele Menschen hierzulande Drogen konsumieren - und welche Drogen das sind. In acht bayerischen Städten haben Helm und sein Team im Auftrag von BR24 und BR Kontrovers erstmals umfassendere regionale Wasserproben in Bayern genommen und auf Drogenrückstände analysiert. Und die Ergebnisse haben es durchaus in sich.

Überraschend war für Björn Helm vor allem, dass man in Aschaffenburg und Ochsenfurt sehr hohe Konsumwerte für Amphetamin festgestellt hat. Durch bisherige Untersuchungen dachte man, in Bayern werde das nicht so häufig konsumiert, "aber da scheint doch so ein erhöhter Konsum regional als Schwerpunkt vorzuliegen". Amphetamin, auch "Speed" genannt, hat eine starke aufputschende Wirkung und kann zu körperlich stark schädlicher Abhängigkeit führen.

Große regionale Unterschiede

Regionale Schwerpunkte für andere Substanzen haben die Wissenschaftler noch weitere festgestellt. Im Osten Bayerns gibt es mehr Crystal Meth– wegen der Nähe zu Tschechien. In Freyung zum Beispiel oder auch in Hof. In München ist die am häufigsten konsumierte Droge Kokain. Auch die Städte Rosenheim und Traunstein haben ihr Abwasser untersuchen lassen. Auch hier wird am häufigsten Speed genommen, allerdings insgesamt deutlich weniger.

Spitzenwerte für Aschaffenburg

Aschaffenburg war bei den Untersuchungen generell die Stadt mit den meisten Drogenrückständen im Wasser. Von 1.000 Einwohnern konsumieren 15 eine der illegalen Drogen, jeden Tag. "Das ist schon eine Hausnummer", meint Wissenschaftler Helm. Speed konsumieren in Aschaffenburg etwa 1.000 Menschen täglich. Das liegt vermutlich auch an der Verfügbarkeit der Droge: Aschaffenburg liegt in der Nähe zu Frankfurt, wo der Amphetamin-Konsum eher verbreitet ist.

Auch in Ochsenfurt, knapp 100 Kilometer von Aschaffenburg entfernt, wird überdurchschnittlich viel Speed konsumiert: 60-400 Einwohner konsumieren es täglich. Und der Bürgermeister Peter Juks ist überrascht von den hohen Werten: "Man kann‘s sich schwer erklären. Man kann nur daraus die Lehre ziehen, Informationen an die junge Gesellschaft weiterzugeben über die Gefahren. Man kann appellieren. Man kann über die Polizei gewisse Dinge dann auch versuchen, abzustellen."

Freyung und Hof: Überdurchschnittlich viel Chrystal Meth

In den Orten nahe der tschechischen Grenze wird überdurchschnittlich viel Crystal Meth konsumiert. In der 7.000-Einwohner-Stadt Freyung in Niederbayern sind es laut Abwasseruntersuchung bis zu 30 Menschen, die täglich Metamphetamin konsumieren. Man sei hier schnell über die Tschechische Grenze gefahren, meint Benjamin Lettl, Therapeut in der Suchtklinik Schlehreuth. Und es gebe einen Umschlagplatz in Plattling. "In München kommt fast nichts mehr an. Das ist klar, weil es hier regional schon aufgebraucht wird."

München mit höchstem Kokainkonsum

In keiner anderen bayerischen Stadt war der Kokainkonsum so hoch wie in München. Etwa 12.000 Menschen in der Landeshauptstadt koksen täglich. Markus Backmund, Psychiater in München, kennt das Phänomen: "Zum Beispiel erfolgreiche Menschen, die aufgrund der Arbeit viele soziale Kontakte haben und performen müssen, da gehört es zum guten Ton, dass da und dort auf einer Party neben Alkohol und Champagner auch Kokain konsumiert wird." Bei falscher Einnahme könne jedoch schon eine Dosis lebensgefährlich sein, vor allem in Kombination mit Alkohol.

Nürnberg: Überdurchschnittlich viel Methamphetamin

Nürnberg ist mit München die einzige Stadt, in der schon seit 2011 regelmäßig Abwasseruntersuchungen auf Drogenrückstände durchgeführt werden. Im Rahmen einer europäischen Studie. Auch hier kommt, vermutlich durch die gute Anbindung an Tschechien, einiges Crystal Meth an. Die Wissenschaftler haben einen überdurchschnittlichen Konsum für Methampetamin festgestellt, der aber im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist.

Traunstein und Rosenheim: Speed und Koks

Genau so wie in Aschaffenburg und Ochsenfurt wird in Traunstein und Rosenheim am häufigsten Amphetamin ("Speed") konsumiert. Da aber generell der Konsum in der Nähe zu Großstädten höher ist, weist Traunstein mit den anderen kleinen Städten mit die geringste Konsumhäufigkeiten auf. In Rosenheim, das näher an München liegt, wird wiederum etwas mehr konsumiert. Auch hier hat man neben Speed überdurchschnittlich viel Kokain im Abwasser gefunden.

Insgesamt ist Bayern im Mittelfeld

Insgesamt zeigen die Abwasser-Daten laut Björn Helm, dass Bayern im deutschlandweiten Vergleich beim illegalen Drogenkonsum eher im Mittelfeld liegt. Regionale Abwasserstudien wie die in Bayern wurden in Deutschland bisher im Saarland und in Sachsen und Thüringen gemacht. In Sachsen wurden höhere Crystal Meth Werte und im Saarland viel höhere Amphetamin-Werte registriert "als die hohen Werte, die wir in Bayern festgestellt haben", erklärt Björn Helm.

Keine ausreichenden Zahlen zum Drogenkonsum

Das bayerische Landeskriminalamt geht von einer “außerordentlich hohen Verfügbarkeit” von illegalen Drogen in Bayern aus. Genau kann das Landeskriminalamt jedoch nicht beziffern, wie viele Menschen in Bayern illegale Drogen konsumieren. Sie erfassen vor allem die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, die immer häufiger werden. Und Beratungsstellen erfassen nur diejenigen mit stark problematischen Konsumfolgen – auch diese Zahlen häufen sich.

Konsumieren immer mehr Menschen illegale Drogen?

Um die Frage der Menge an Drogenkonsumenten also wirklich beantworten zu können, braucht es die Abwasseruntersuchungen, meint Wissenschaftler Björn Helm. Denn nur, wenn man weiß, wie viel Drogen insgesamt in einer Region konsumiert werden, könne man im Vergleich dazu Veränderungen beim Beratungsbedarf oder mehr rechtliche Verstöße überhaupt erklären.

Abwasseruntersuchung als "objektive Ergänzung" zum Drogenkonsum

Die Abwasseruntersuchungen helfen, die Zahlen, die etwa der bayerischen Polizei oder den Beratungsstellen vorliegen, interpretieren zu können: "Liegt es vielleicht daran, dass die Strafverfolgung strenger ausgelegt wird? Oder liegt das daran, dass Menschen, die Drogen nehmen mehr Hilfe in Anspruch nehmen müssen? Wir bieten einfach eine objektive Ergänzung zu dem, was man in den klassischen Erfassungssystem sieht", meint Wissenschaftler Björn Helm.

Untersuchung wichtig für Prävention

Auch für Psychiater Markus Backmund, der auch Vorsitzender der deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin ist, sind die Daten wichtig. "Weil man auf Basis der Informationen gezielt auf die bevorzugten Substanzen eingehen kann. Zum Beispiel in Aschaffenburg mehr über Amphetamin aufklären und in München über Kokain. Dass man sich schrecklich kaputt richten kann."

Drogenkonsum "um durchzuhalten" im Alltag

Illegale Drogen sind kein Randphänomen. Das erlebt der Drogenberater Daniel Elsässer in seiner Praxis. "Speed beispielsweise dominiert stärker im Alltag. Das kann anfangen, bei der alleinerziehenden Mutter die besondere Herausforderungen zu bewältigen hat als auch beim Handwerker, der in irgendeiner Art und Weise ein Projekt abschließen muss."