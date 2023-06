Special Olympics: Tschechische Athleten trainieren in Kelheim

Strahlende Gesichter, strahlender Sonnenschein und der Ball rollt. Die tschechische Delegation ist zu Gast im Sportzentrum Kelheim und bereitet sich auf den großen Wettkampf bei den Special Olympics in Berlin vor. Vom Torwandschießen bis hin zu einem aufblasbaren Kicker, in dem die Fußballmannschaft trainiert, ist in Kelheim einiges geboten. Die Inklusionsbeauftragte Heike Huber hat den Aufenthalt der tschechischen Delegation vorbereitet. "Als wir am Abend nach dem Training in der Athleten-Disco in Regensburg waren und die Menschen immer noch nach diesem anstrengenden Tag Energie zum Tanzen hatten, da konnte man nicht anders als dabei sein." Huber zeigt sich inspiriert von der Leichtigkeit und dem Spirit der Teilnehmenden.

Host-Town Landkreis Kelheim mit Stadt Regensburg

Kelheim hat sich als Host Town beworben, gemeinsam mit der Stadt Regensburg sind die 53 Athletinnen und Athleten aus dem tschechischen Nachbarort empfangen worden. Insgesamt 26 Sportarten wird es bei den Special Olympic World Games in Berlin geben. Von Badminton, Basketball, Beachvolleyball, Freiwasser, Schwimmen bis hin zu Fußball sind die Wettkämpfe vielfältig. Zur tschechischen Delegation zählt auch der 22-jährige Jan Simak. Er fühlt sich wohl in Ostbayern: "Es gefällt mir sehr gut. Hier sind sehr viele nette Leute vor Ort und auch die Organisatoren, alle eigentlich."

Kulturelle Einblicke in die Region und Barrieren abbauen

In Kelheim konnte Sportler Jan mit seiner Mannschaft nicht nur die Menschen mithilfe von gemeinsamen Spielen kennenlernen, sondern es gab auch einen Ausflug ans Kloster Altenburg und ein Konzert. Im Fokus steht für den hochmotivierten 22-Jährigen aber natürlich der Sport. Er grinst und sagt. "Mein Ziel ist es unbedingt eine Medaille mit nach Hause bringen und sehr viele coole Erlebnisse zu haben".

Der Inklusionsbeauftragte der Stadt Regensburg, Frank Reinel, spricht davon, dass Sport einer der Gelingensfaktoren für Inklusion ist, weil in dem Moment, in dem alle das gleiche Ziel, nämlich den sportlichen Erfolg, haben würden, trete einen Behinderung in den Hintergrund. "Jeder will Erfolg haben, das baut Brücken ab." Tatsächlich sind bei den Special Olympics in bestimmten Teams auch Menschen ohne Behinderung vertreten, sie gelten allerdings klar als Nebenfiguren und werden auch so gewertet.

Sprachbarriere im Sport "kein Thema"

Auf dem Kelheimer Sportplatz haben sich unter anderem die Landshuter Werkstätten, die Lebenshilfe und ein paar Schulklassen versammelt. Untergebracht waren die Sportler in Regensburg, dort haben sie auch in den Sportstätten für ihre jeweiligen Disziplinen trainiert. Die Sprachbarriere zu den tschechischen Nachbarn ist dabei immer wieder Thema, auch Dolmetscher waren vor Ort. Der Kelheimer Bürgermeister Christian Schwaiger sagt: "Ich sehe das eigentlich gar nicht als Nachteil mit der Sprachbarriere, sondern vielleicht findet man dann auch andere Wege der Kommunikation, Sport ist international. Also wenn man miteinander spielt und das kann man schon feststellen, dann funktioniert sehr vieles nonverbal und vielleicht auf Kommandos Zuruf, die dann doch international auch verstanden werden zum Beispiel sowas wie "geh mal zur Seite" oder "schieß endlich" beim Fußball, oder auch auf eine Hüpfburg, dass man sich einfach gegenseitig ausweicht." Schwaiger sieht für die Stadt Kelheim eine große Chance um Barrieren künftig abzubauen.

Ziel: Inklusion, Akzeptanz und Selbstbewusstsein steigern

Barrieren scheint es an diesem sonnigen Tagen vor den Special Olympics World Games keine zu geben. Die Leiterin der tschechischen Delegation, Dagmar Dedkova, spricht davon, dass sie bei ihrem Aufenthalt in Bayern nur Freundschaft empfindet. Begegnungen von Menschen mit und ohne Behinderung können Vorurteile abbauen, sagt auch der Kelheimer Landrat Martin Neumeyer. Auch künftig möchte man im Landkreis Kelheim mehr Inklusion in Sportvereinen schaffen. Zusammen mit der tschechischen Delegation läuft Landrat Neumayer am Samstag ins Berliner Olympiastadion ein. Es wird historisch. Denn die Special Olympics wird die größte Sportveranstaltung seit den Olympischen Spielen in München 1972. Ziel ist es, über den Sport, die Inklusion, die Akzeptanz und das Selbstbewusstsein von Menschen mit geistiger Behinderung in der Gesellschaft zu steigern.