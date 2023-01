Special Olympics Bayern - Fest der Inklusion

"Dabei sein ist alles", das spürte man überall, ob auf dem Langlaufrundkurs in der ehemaligen Kaserne in Lenggries, beim Eiskunstlauf im Eisstadion in Bad Tölz oder bei den Alpinwettbewerben am Streidlhang am Brauneck. 620 Athleten hatten in zehn Sportarten bei den Special Olympics ihr Bestes gegeben. Die meisten Teilnehmer kamen aus Deutschland und vor allem aus Bayern. Aber auch andere Bundesländer waren vertreten - und sogar Delegationen von Sportlern aus Finnland, Lettland, der Schweiz, Österreich und Italien. Für viele war die Platzierung nebensächlich, viel wichtiger für die Athleten mit geistigem Handicap war die Stimmung und auch die Wertschätzung.

Gelebte Inklusion im Isarwinkel

Über 300 freiwillige Helfer haben durch ihr Engagement ein Fest der Inklusion geschaffen. Schon vor zwei Jahren starteten die Vorbereitungen für die Wettbewerbe. Der schneearme Winter hätte den Organisatoren beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sobald es von den Temperaturen her möglich war, liefen die Schneekanonen für die alpinen Wettbewerbe am Streidllift in Lenggries wieder an. Der Präsident der Special Olympics Bayern Erwin Horak war erleichtert, dass das umfangreiche Programm mit wenigen Einschränkungen über die Bühne gehen konnte.