SPD Zirndorf hat Brotboxen nicht auf Schulgelände verteilt

Die Tatsache, dass die SPD die Brotboxen mit Briefen nicht auf dem Zirndorfer Schulgelände verteilt hat, ist wichtig, denn politische Werbung ist an bayerischen Schulen und den Schulgeländen schlichtweg untersagt. Wie Trautmann erklärt, wurden die Brotboxen nur auf den öffentlichen Gehwegen verteilt.

Eltern müssen zustimmen

"Es wird explizit mit den Eltern Blickkontakt aufgenommen und sie werden angesprochen. Nur wenn sie zustimmen, wird auf die Kinder zugegangen“, so Trautmann. Dass politische Werbung auf dem Schulhof nicht stattfinden darf, darauf verweist auch Bayerns Kultusminister Bernd Sibler (CSU).

Kultusminister bestätigt

"Generell gilt: Politische Werbung im Rahmen von Schulveranstaltungen oder auf dem Schulgelände ist nicht zulässig“, so Sibler. Das Ministerium hätte aus Zirndorf erfahren, dass eine Partei Wahlempfehlungen an Erstklässler verteilt habe. "Diese extreme Form des Wahlkampfes fand allerdings nicht unmittelbar auf dem Schulgelände statt", bestätigt auch Sibler.

Wahlkampf nicht auf den Schulhöfen

Dennoch appelliert der Kultusminister an alle Parteien, den Wahlkampf nicht auf dem Rücken der Kinder zu führen oder sie dafür zu instrumentalisieren. Alle Schulleiter und Lehrer sollten diesbezüglich wachsam sein, so Sibler in einem Statement.

Ärger mit SPD-Aktion

Wegen der Aktion "Brotdosen für die Schulanfänger" musste die Zirndorfer SPD viel Kritik einstecken. Die Partei hatte an die neuen Grundschüler in Zirndorf Brotboxen verteilt, in denen Briefe lagen. Darin wünscht die SPD Zirndorf den Schülern viel Spaß im neuen Lebensabschnitt und verweist darauf, dass sie für Kitas und Schulen viel getan habe. Die Aktion hatte einen Shitstorm ausgelöst.

SPD erstaunt über Reaktionen auf Brotdosen-Aktion

Der SPD wird unter anderem von den Freien Wählern und der CSU Wahlmanipulation vorgeworfen. In einem offenen Brief erklärt SPD-Ortsvorsitzender Markus Trautmann, dass Freie Wähler und CSU die Rechtsaufsicht eingeschaltet haben. Über die Kritik zeigt sich der Ortsverein erstaunt, weil es die Aktion "Brotdosen für die Schulanfänger" schon seit vielen Jahren gebe. Immer werde ein Brief der SPD Zirndorf beigelegt, wegen der Landtagswahlen auch Werbung für die Partei. Einige andere Parteien würden ähnliches machen, so Trautmann.