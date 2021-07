SPD: Wie wird Bayern - sozial gerecht - bis 2040 klimaneutral?

"Wir wollen Klimaschutz sozial gerecht gestalten", so das Credo des SPD-Fraktionsvorsitzenden Florian von Brunn zu Beginn der Pressekonferenz im Bayerischen Landtag. Die Ankündigung der SPD: Erstmals nehme eine Studie die sozialen Folgen beim Klimaschutz in den Blick. Per Videoschalte nimmt auch die Autorin der Studie an der Pressekonferenz teil: Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.

Großer Handlungsbedarf in Bayern

Die Analyse ist eindeutig: In Bayern gibt es laut DIW bei der Umsetzung der Klimaschutzziele einen großen Handlungsbedarf. "Der bayerische Pfad zur Klimaneutralität bis 2040 bedeutet insbesondere im aktuellen Jahrzehnt erhebliche Anstrengungen zur Emissionsreduktion", heißt es in der 114-seitigen Analyse, die im Auftrag der SPD-Fraktion im bayerischen Landtag von DIW Econ, einer Tochter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin, erstellt wurde.

Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, die Begrenzung der menschengemachten globalen Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius, müssen daher die Gesamtemissionen im Land bis 2030 um 69 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 gesenkt werden.

Größter Klimadruck beim Verkehr

Bayern müsse jetzt die Mobilitätswende anpacken, sagt die SPD. Im Verkehrsbereich gibt es laut der Studie in Bayern den größten Handlungsbedarf. Die Studie fordert deswegen neben dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs mehr Elektroladestationen in Bayern. Beim ÖPNV müsse die Staatsregierung die Förderungen für die Kommunen vervielfachen, denn Bayern hinke beim klimafreundlichen Verkehr weit hinterher, so der Fraktionschef der SPD, Florian von Brunn.

Soziale Gerechtigkeit durch Klimageld

Das klimaneutrale Bayern soll nach den Plänen der SPD auch sozial gerecht sein. Mit einem bayerischen Klimageld wolle die SPD deswegen die CO2-Abgabe sozial abfedern, so der Fraktionsvorsitzende der SPD Florian von Brunn. Für 2025 schlägt die Studie 50 Euro pro Kopf und Jahr vor, für 2030 125 Euro.

Für Florian von Brunn ist dies nicht nur eine Frage der Akzeptanz der Menschen für den Klimaschutz, sondern auch eine zentrale Frage der sozialen Gerechtigkeit. Denn höhere Sprit- und Heizkosten würden vor allem die unteren 20 bis 30 Prozent der Einkommensbezieher sehr hart treffen, so der SPD-Politiker. Besonders schlimm sei es im ländlichen Raum, wo es häufig kaum öffentliche Verkehrsangebote gebe und meist nur Ölheizungen vorhanden seien, so der Fraktionsvorsitzende der SPD.

Klimafreundliche Reform des Mietrechts

Die seit Januar 2021 geltende CO2-Abgabe belaste zusätzlich die Mieter, so die DIW-Studie. Mit einer klimafreundlichen Reform des Mietrechts sollen die Kosten für energetische Sanierungen zwischen Mietern, Vermietern und Staat aufgeteilt werden. In Härtefällen könne der Staat nach einer Sanierung auch die gesamte Mieterhöhung übernehmen, so ein Vorschlag der Studie.

10H-Regel für Windräder abschaffen

Keine ganz unbekannte Forderung im Bayerischen Landtag bezieht sich auf die sogenannte 10H-Regel für Windräder. Seit die Regel 2014 eingeführt wurde, ist der Ausbau der Windenergie in Bayern zum Erliegen gekommen. "Bayern generiere deutschlandweit die geringste Energiemenge je Quadratkilometer Landesfläche aus der Windkraft", betonte Studienleiterin Kemfert bei der SPD-Pressekonferenz im Bayerischen Landtag.

Neue Technologien und mehr Geld für Kommunen

Deutlich mehr will die SPD auch in Klimaschutz-Technologien investieren. Laut SPD fließen von den 3,5 Milliarden Euro der Hightech Agenda der Staatsregierung nur 45 Millionen Euro in Klimaschutz-Technologien. Außerdem bräuchten die Kommunen bessere Rahmenbedingungen. Klimaschutz müsse eine Pflichtaufgabe der Kommunen werden, so die wirtschaftspolitische Sprecherin der SPD, Annette Karl. "Sozialer Klimaschutz findet vor Ort statt", sagt sie. Dabei sei der Klimaschutz ein Teil der Daseinsvorsorge für jetzige und zukünftige Generationen.

Über einen Bayerischen Klimaschutzfonds könnten Maßnahmen wie die Erstellung von Wärmenutzungsplänen in den Gemeinden und die finanzielle Unterstützung der Bürger bei der Sanierung von alten Häusern und Heizanlagen finanziert werden, so ein Vorschlag der DIW-Studie im Auftrag der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag.