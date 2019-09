SPD und Grüne kritisieren Pflegepolitik der Staatsregierung

Fehlendes Personal, oft mangelnde Betreuungsqualität, zu wenig Nachwuchs: Die Pflegesituation ist in Deutschland nicht gut, viele bewerten sie sogar als dramatisch.

In Bayern gibt es zwar prozentual weniger Pflegebedürftige als in den meisten anderen Bundesländern; die demographische Entwicklung und die Prognosen verheißen aber auch für den Freistaat keine Entspannung, im Gegenteil. Damit steigen auch die Kosten, für die Gesellschaft und für einzelne Betroffene beziehungsweise für pflegende Angehörige.

Huml zieht Fazit in Amberg

Von einem "starken Signal" sprach deshalb die Staatsregierung, als vor einem Jahr das neue Landesamt für Pflege in Amberg in der Oberpfalz eröffnet wurde - und mit einer ihrer Kernaufgaben begann: der Auszahlung des bayerischen Pflegegeldes. Jährlich 1.000 Euro erhalten nun Pflegebedürftige, die ihren Hauptwohnsitz in Bayern und mindestens Pflegegrad 2 haben.

Weil sowohl das Bewerber-Interesse an einem Job in der neuen Behörde als auch die Nachfrage nach dem Pflegegeld bisher recht groß war, hat Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) vor ihrem heutigen Besuch in Amberg ein positives Zwischenfazit gezogen. Weil alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - geplant sind als Fernziel 350, aktuell sind es nur gut 60 - im Idealfall regional verwurzelt sein sollen, sei die Behörde "ein wichtiger Beitrag zur Strukturentwicklung". Aber auch sonst ist Huml zufrieden.

"Ich freue mich, dass das Landesamt so gut entwickelt hat." Bayerns Gesundheitsministerin Huml (CSU)

Huml verweist außerdem auf den neuen Hebammenbonus, um den sich die Behörde ebenfalls kümmert. Alles gut also? Die bayerische SPD und auch die bayerischen Grünen verneinen diese Frage. Sie nehmen eine gänzlich andere Bewertung als Huml vor.

SPD mit heftiger Kritik

Ruth Waldmann, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, kritisiert im Gespräch mit B5 aktuell den fehlenden Nutzen des Landesamtes:

"Uns hat sich in diesem Jahr das Rätsel, warum es ein Landesamt für Pflege gibt, nicht erschlossen. Ich weiß nur, dass am Ende 350 Mitarbeiter dort beschäftigt sein sollen, dass es viele hundert Millionen Euro kostet und dass im Moment alle mit Aufbau und Organisation beschäftigt sind. Von einem Output haben wir noch nichts mitbekommen." Ruth Waldmann, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion

Waldmann hat nach eigenen Angaben einmal eine Anfrage gestellt, um herauszufinden, was die Behörde denn besser machen könne als das Ministerium selbst. Als Antwort habe sie nur "wolkige Formulierungen von irgendwelchen Synergien".

Dass das Landesamt immerhin mit der Auszahlung des Pflegegeldes beschäftigt sei, will die SPD-Politikerin als Gegenargument nicht gelten lassen: Das sei eine aufwendige, noch dazu selbst geschaffene Aufgabe, sagt Waldmann. Und die 1.000 Euro im Jahr seien für die Pflegebedürftigen allenfalls ein "ganz nettes Zuckerl", helfe aber gegen den Pflegenotstand nicht wirklich weiter.