SPD und FDP streiten in "jetzt red i" über die Rentensicherheit

Der Generalsekretär der Bayern-SPD, Uli Grötsch, hält die Mindestrente für einen wichtigen Schritt, um den Menschen die Angst vor der Altersarmut zu nehmen. In "jetzt red i" aus Schweinfurt sagte Grötsch, dass Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, eine Rente bekommen müssten, die höher sei als die Grundsicherung. Grötsch rechnet damit, dass die von Union und SPD vereinbarte Mindestrente noch in diesem Jahr kommt. Laut Koalitionsvertrag soll sie mindestens 10 Prozent über der Grundsicherung liegen. Speziell Frauen hätten große Angst vor Armut im Alter, da viele von ihnen keine Möglichkeit gehabt hätten, sich einen ausreichenden Rentenanspruch zu erarbeiten.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion Matthias Fischbach warb dafür, das System auf mehrere Säulen zu stellen und sich durch das Anlegen von Geld ein Polster zu verschaffen. Dem widersprach der SPD-Bundestagsabgeordnete Grötsch. Er warnte davor, das Geld an den Börsen anzulegen. In den Rentenkassen sei es besser aufgehoben. Die gesetzliche Rente in Deutschland ist laut Grötsch zukunftsfähig; der springende Punkt sei die Lohnentwicklung. Wichtig sei, dass die Löhne steigen.

Der SPD-Politiker plädierte dafür, dass jedermann in die Rentenkassen einzahlt. FDP-Mann Fischbach sprach sich gegen diesen Vorschlag aus. Wenn auch Beamte nun ebenfalls ihren Beitrag hier leisten müssten, so würden sie auch zu Leistungsempfängern, so Fischbach. Er prognostizierte große Probleme, wenn in einigen Jahren die sogenannten Babyboomer in den Ruhestand gingen. Grötsch konterte, den Bürgern dürfe keine Angst gemacht werden vor der Zukunft. Die gesetzliche Rente müsse vielmehr weiterentwickelt werden. Sie sei die Basis der Altersversorgung, so Grötsch.