SPD stellt Strafanzeige gegen Helmut Nawratil

"Die Anzeige gegen Helmut Nawratil und unbekannt bezieht sich auf den am 17.09.2018 vorgelegten Bericht der Sonderprüfer des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken", heißt es einer schriftlichen Mitteilung. Es bestehe unter anderem der Verdacht auf wettbewerbsbeschränkende Absprachen, Untreue, Verrat von Geschäftsgeheimnissen sowie Subventionsbetrug.

SPD: Prüfung muss weitergehen

Die SPD begrüße zwar die Entscheidung des Verwaltungsrates, den Vorstand der Bezirkskliniken mit sofortiger Wirkung freizustellen, als einen "Schritt in die richtige Richtung". Dennoch müsse die Überprüfung des Kommunalunternehmens fortgeführt werden, da die bisherige Sonderprüfung stichprobenartig nur bestimmte Bereiche erfasst habe.

Dokumentationslücken und Ausschreibungsfehler

Nach dem Untersuchungsbericht gab es in den Kliniken Lücken bei der Dokumentation sowie Fehler bei Ausschreibung und Vergabe von Projekten. Dies könne zu deutlichen Kostensteigerungen und möglicherweise zu rückwirkenden Kürzungen von Fördermitteln führen. Über weitere Konsequenzen aus der Sonderprüfung und mögliche Umstrukturierungen in dem Kommunalunternehmen soll in der nächsten Verwaltungsratssitzung am 5. Oktober beraten werden.