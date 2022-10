Artikel mit Video-Inhalten

> SPD-Spitzenkandidat von Brunn hofft auf 85 Prozent plus X

SPD-Spitzenkandidat von Brunn hofft auf 85 Prozent plus X

Die Bayern-SPD will heute in München ihren Vorsitzenden Florian von Brunn zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in einem Jahr nominieren. Zur Unterstützung spricht beim Landesparteitag auch SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz.