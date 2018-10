08.10.2018, 16:25 Uhr

SPD setzt im Wahlkampfendspurt auf Thema Wohnungsmangel

Kurz vor der Landtagswahl hat sich die SPD-Spitze in München getroffen. Sie dringt auf einen engagierteren Kampf gegen den Wohnungsmangel in Deutschland und fordert mehr Investitionen in den sozialen Wohnungsbau.