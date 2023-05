SPD-Parteitag: Rückenwind für von Brunn und Endres

Beim Landesparteitag der SPD in Augsburg haben die Delegierten ihre Doppelspitze bestätigt. Für Florian von Brunn stimmten 86,5 Prozent als Vorsitzenden. Er ist auch Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl. Seine Co-Chefin Ronja Endres erhielt fast 90 Prozent der Delegiertenstimmen. "Wir haben beide zugelegt, das gleiche wünsche ich mir natürlich auch für die Bayern-SPD", kommentierte von Brunn nach Bekanntgabe der Ergebnisse.

Zustimmung für Doppelspitze von Brunn/Endres wächst

Vor zwei Jahren bekamen Florian von Brunn mit gut 68 Prozent und Ronja Endres mit rund 70 Prozent bei der Wahl als Landesvorsitzende noch deutlich weniger Stimmen. Sie hatten sich als Doppelspitze damals in einer Kampfabstimmung gegen den Bundestagsabgeordneten Uli Grötsch durchgesetzt. Die Partei galt als gespalten. Im Oktober 2022 war von Brunn dann bereits mit 93 Prozent Zustimmung zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl nominiert worden. Auch heute sei er "sehr zufrieden" so von Brunn und betonte mit Blick auf die 100 Prozent Zustimmung für Markus Söder als CSU-Spitzenkandidat am vergangenen Wochenende: "Wir wählen in geheimer Abstimmung, die CSU in offener Abstimmung, insofern kommen da auch andere Ergebnisse dabei raus."

Von Brunn attackiert Söder: Versprechen sind "Masche"

In seiner rund 50-minütigen Rede warb von Brunn zuvor für seinen Vorschlag für ein "Regierungsprogramm". Die SPD will mit dem Slogan "machen statt södern" punkten und inhaltlich mit Vorschlägen für ein "bezahlbares Bayern für alle" und einem "Bayerntempo" überzeugen. Dem Ministerpräsidenten Markus Söder warf von Brunn fehlende Verantwortung für die Menschen in Bayern vor. Seine "Masche" sei statt dessen einfach nur viel zu "versprechen" und wenig davon einzuhalten.

Ein Beispiel für von Brunn: Die Ankündigung Söders mit der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft Bayernheim bis Ende 2024 zehntausend bezahlbare Wohnungen zu bauen. Ein Ziel, das die Staatsregierung deutlich verfehlen wird. Stand jetzt werden zum Jahresende nur 89 bezugsfertig. Die SPD hat vor, mit einem neu gegründeten "Bayerischen Bündnis für bezahlbares Wohnen" schnell zusätzlichen und günstigen Wohnraum zu schaffen. Von Brunn will dafür den kommunalen Wohnungsbau stärken, seriell bauen und ungenutztes Bauland besteuern.

SPD will 29-Euro-Ticket für Bayern

Für mehr klimafreundliche Mobilität fordert von Brunn ein eigenes nur in Bayern gültiges 29-Euro-Ticket. Geht es nach der SPD, sollen Schülerinnen, Schüler, Azubis und Studierende den ÖPNV künftig sogar kostenlos nutzen können. "Das ist unsere Vorstellung von sozialer Mobilität", so von Brunn. Den umstrittenen von der Bundesregierung geplanten "Heizungstausch" will die SPD in Bayern noch einmal mit 100 Millionen Euro extra sozial abfedern. Um die Energiewende zu vollziehen, setzt die SPD verstärkt auf den Ausbau der Geothermie und der Windkraft. Der CSU warf Florian von Brunn vor, Bayern in die Abhängigkeit fossiler Energieträger geführt zu haben: "Sie schreien nach Atomkraft, weil sie den Karren an die Wand gefahren haben", so von Brunn.

Endres: "Wir wollen regieren"

Die Co-Vorsitzende Endres ließ in einer gewohnt emotionalen Rede keinen Zweifel daran, dass die SPD nach der Landtagswahl mitregieren will. Das "Regierungsprogramm ist die Grundlage für Koalitionsverhandlungen", so Endres. Vom Wahlziel "15 plus X" hat die bayerische SPD-Spitze indes Abstand genommen und spricht nun von "ein paar Prozentpunkten mehr, als 2018". Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren landete die SPD in Bayern bei einem historisch schwachen Ergebnis von 9,7 Prozent.