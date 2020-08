SPD kritisiert: Kaum Fortschritte beim ÖPNV in Bayern

Im Oktober vergangenen Jahres hatte der SPD-Fraktionsvorsitzende Horst Arnold eine Anfrage an die Staatsregierung gestellt, heuer im Juni dann eine weitere – das Ergebnis: "Es haben sich in der Zwischenzeit keine wesentlichen Änderungen ergeben", heißt es in der Antwort des bayerischen Verkehrsministeriums.

Bedeutet: Von den 96 bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten sind nach wie vor lediglich 50 komplett von Verkehrsverbünden erschlossen – mit einem gemeinsamen Tarif für den Öffentlichen Personennahverkehr und den Schienenpersonennahverkehr.

Horst Arnold beklagt: Noch immer weiße Flecken im Freistaat

Sieben Landkreise bilden weiße Flecken, das heißt, sie sind zumindest teilweise ohne Verbundabdeckung. Das sind in Oberbayern die Landkreise Berchtesgadener Land, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, und Weilheim-Schongau sowie der Landkreis Dingolfing-Landau in Niederbayern, der Landkreis Kronach in Oberfranken und der Landkreis Dillingen an der Donau in Schwaben.

Horst Arnold beklagt dies, da es aus seiner Sicht eine verlässliche Mobilität braucht, um am sozialen Leben teilnehmen zu können. Außerdem kritisiert der SPD-Fraktionsvorsitzende, dass es so viele verschiedene Verkehrs- und Tarifverbünde im Freistaat gibt. Er fordert stattdessen wenige flächendeckende Verbünde, bei denen die Fahrpläne aufeinander abgestimmt sind und auch Tickets gegenseitig anerkannt werden.

Verkehrsverbünde müssen "wirtschaftlich sinnvoll sein"

Die bayerische Staatsregierung sagt dazu: Man setze sich für leistungsfähige Verkehrsverbünde aus Bus und Bahn ein. Diese müssten allerdings sowohl verkehrlich als auch wirtschaftlich sinnvoll sein, also die jeweils regionalen Verkehrsräume im Wesentlichen abdecken.

Das gesamte Staatsgebiet stelle sich aufgrund seiner Größe und dezentralen Struktur nicht als einheitlich zu betrachtender Verkehrsraum dar. Deshalb komme auch ein einheitlicher Verkehrs- und Tarifverbund nicht in Frage. Allerdings sei man bemüht, so die Staatsregierung, mittelfristig überall in Bayern den ÖPNV mit Bus und Bahn zu etablieren.