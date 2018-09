SPD kritisiert Job-Ansiedlungspolitik der Staatsregierung

"Invest in Bavaria" heißt die staatliche Ansiedlungsagentur. Von den Jobs, die sie im ersten Halbjahr dieses Jahres nach Bayern vermittelt hat, gingen fast Dreiviertel nach Oberbayern. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des SPD-Fraktionsvorsitzenden Markus Rinderspacher hervor. Im vergangenen Jahr waren es noch knapp 50 Prozent. Diese dramatische Unwucht, so Rinderspacher wörtlich, könne so nicht bleiben.

"Der Freistaat darf nicht nur die Landeshauptstadt ins Blickfeld nehmen, sondern muss einen deutlichen Fokus auf strukturschwächere Regionen legen. Dort wird auf eine Wirtschaftsförderung des Freistaats dringend gewartet." Markus Rinderspacher, SPD

450 neue Jobs - davon drei in Oberfranken

Laut Rinderspacher seien bayernweit im ersten Halbjahr 2018 rund 450 neue Jobs geschaffen worden. Nur drei davon in Oberfranken und neun in der Oberpfalz.

Das Wirtschaftsministerium weist in seiner Antwort auf die SPD-Anfrage darauf hin, dass nur bereits abgeschlossene Projekte in die Statistik eingeflossen seien. Rinderspacher kritisierte außerdem, dass der Freistaat eine verstärkte Wirtschaftsförderung für den ländlichen Raum angekündigt und bislang nicht umgesetzt habe.