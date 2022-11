SPD-Klausur in Ingolstadt: Zwischen Kanzlerpartei und Opposition

Ein kleiner Raum, SPD-Aufsteller vor der Wand, mitten in der Ingolstädter Altstadt. Hier tagen die bayerischen SPD-Abgeordneten aus dem Bundestag, treffen Vertreterinnen und Vertreter aus Gewerkschaften und sprechen über Bundes- und Landespolitik. Bei der Pressekonferenz mit dem Vorstand der Landesgruppe geht es um einen Mix an Themen. Eines davon: Wie sichert Bayern seine Energieversorgung?

Kritik an Photovoltaik-Ausbau

Der Vorstand der Landesgruppe spart nicht mit Kritik an der bayerischen Staatsregierung. So bemängelt Michael Schrodi, Abgeordneter für die Landkreise Dachau und Fürstenfeldbruck: "Die Ankündigung, auf jedes Dach gehört eine Photovoltaik-Anlage, hat die Staatsregierung schon lange angekündigt – da passiert einfach zu wenig". Schrodi ist finanzpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.

Steuer-Erleichterungen für erneuerbare Energien

Andererseits wolle die Ampelkoalition in Berlin die Länder auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien unterstützen. Steuerliche Erleichterungen sollen den Ausbau von Wind- und Sonnenenergie beschleunigen, sagt Schrodi: "Aber die Umsetzung muss dann schon auch in Bayern gewollt sein."

Mehr Unabhängigkeit durch Wasserstoff?

Beim Thema Wasserstoff fordern die Abgeordneten mehr Einsatz von Bayern. Der Freistaat sei so stark wie kein anderes Bundesland von Gas und Atomkraft abhängig gewesen, sagt Schrodi: "Ich möchte nicht weitere Abhängigkeiten, sondern mehr Produktion in Bayern". Damit meint er auch die Produktion von Wasserstoff in Bayern – obwohl Ministerpräsident Söder (CSU) und Hubert Aiwanger (Freie Wähler) erst vor kurzem den Bau von "bis zu 50 Elektrolyseuren" im Freistaat angekündigt hatten.

Weiterer Kritikpunkt: Stromtrassen

Die Vorsitzende der SPD-Landesgruppe, Marianne Schieder, wies auf ein weiteres Problem bei der Energieversorgung hin: den Mangel an leistungsfähigen Trassen, um nachhaltigen Strom durchs Land zu transportieren. "Wenn wir die Energieleitungen schon hätten, täten wir uns erheblich leichter. Auch dazu gibt es Gesetzesvorhaben, was die Beschleunigung der Planungsprozesse betrifft", sagt Schieder.

Bayern SPD schaut derweil auf Landtagswahl

Als Vertreter der bayerischen SPD war Arif Taşdelen, Generalsekräter in Bayern, bei der Tagung am Freitag dabei. Mit Blick auf die Landtagswahl in Bayern im kommenden Jahr sagt Taşdelen: "Wir sind sehr gut vorbereitet, wir haben mit Florian von Brunn einen hervorragenden Spitzenkandidaten". Außerdem, so Taşdelen, habe die Bayern SPD einen Vertrag mit der Werbeagentur geschlossen, die auch den Bundestagswahlkampf von Olaf Scholz koordiniert hatte – und daher wisse, wie man Wahlen gewinnen kann. Auch außerhalb der Klausur in Ingolstadt sei die bayerische SPD mit den Bundestagsabgeordneten im Austausch.