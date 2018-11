SPD-Kandidat Ultsch ist neuer Bürgermeister in Wassertrüdingen

Stefan Ultsch, der Kandidat der Sozialdemokraten, löst bei der Bürgermeisterwahl in Wassertrüdingen (Lkr. Ansbach) mit Zweidrittelmehrheit der Stimmen den bisherigen Amtsinhaber Günther Babel von der CSU ab.

Gartenschau 2019

Babel konnte krankheitsbedingt schon länger nicht mehr die Geschicke von Wassertrüdingen lenken und wurde in den Ruhestand versetzt. Der neue Bürgermeister Ultsch wohnt derzeit noch in Fürth, wo er für die SPD im Stadtrat saß. Für sein neues Amt wird er umziehen und im nächsten Jahr gleich ein großes Projekt mit umsetzen: die Bayerische Gartenschau 2019 in Wassertrüdingen.

Gegenkandidat deutlich abgeschlagen

Aber auch die Haushaltskonsolidierungen stehen als Nächstes in der 6.000 Einwohner zählenden Gemeinde an. Der Gegenkandidat Rainer Breit von der CSU erhielt nur 33,25, Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,30 Prozent.