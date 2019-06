SPD in Schwaben reagiert überrascht auf Rückzug von Nahles

Die SPD in Schwaben hat überrascht darauf reagiert, dass Andrea Nahles ihre Ämter als Parteichefin und Fraktionsvorsitzende im Bundestag aufgeben will. Das machte der Augsburger Landtagsabgeordnete Harald Güller im BR-Gespräch deutlich. Nach seinen Worten lag schon etwas "in der Luft", mit einem Rückzug zu diesem Zeitpunkt habe er aber nicht gerechnet.

Kritik an "öffentlicher" Demontage der Parteichefin

Zur innerparteilichen Kritik an Nahles sagte Güller, die Auftritte der bisherigen Parteichefin seien zwar "nicht immer glücklich" gewesen. Die "öffentliche Demontage" nach der Europawahl sei aber nicht mit sozialdemokratischen Grundwerten vereinbar: "So geht man nicht miteinander um."

Ähnlich äußerte sich die Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr, die ihren Wahlkreis in Augsburg hat. Es sei "ein Unding", wie mit Nahles umgegangen wurde. Sie bedaure die Entscheidung der bisherigen Parteichefin, so Bahr.

Güller: Nahles nicht allein schuld an Wahldesaster

Aus Sicht von Güller kann man das schlechte Abscheiden der SPD bei der EU-Wahl nicht allein Nahles anlasten. An Defiziten der SPD in Sachen Klimaschutz und Umweltpolitik sei nicht nur die bisherige Parteichefin schuld, so Güller. Zur Frage, wer Nahles an der Parteispitze beerben könnte, wollte er sich nicht äußern. In seinen Augen wäre es falsch, jetzt schon Namen ins Gespräch zu bringen.

Nach dem angekündigten Rückzug von Nahles bestehe immerhin die Chance, dass sich Partei und Bundestagsfraktion inhaltlich neu ausrichten. Als zentrale Punkte, die die SPD in der großen Koalition erreichen müsse, nannte Güller eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung und eine Balance zwischen Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit.