SPD Hof präsentiert Nachfolge-Kandidat für MdL Klaus Adelt

Als erste SPD-Gruppierung in Oberfranken haben sich die Kreisverbände aus Stadt und Landkreis Hof auf ihre Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl 2023 geeinigt. Daniel Schreiner wurde am Freitag als Nachfolger des Landtagsabgeordneten Klaus Adelt der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Hofer Oberbürgermeister Eva Döhla soll für den Bezirk antreten. Endgültig entscheiden die SPD-Delegierten im Herbst über die Kandidaturen.

Daniel Schreiner soll auf Klaus Adelt folgen

Daniel Schreiner ist 41 Jahre alt, seit 2020 ehrenamtlicher Bürgermeister der Marktgemeinde Sparneck im Landkreis Hof und hauptberuflich Bundeswehr-Offizier in Bayreuth. Außerdem ist er ausgebildeter Koch und Rettungssanitäter. Er will bei der Landtagswahl 2023 als Herausforderer gegen den Hofer CSU-Abgeordneten Alexander König antreten. Bisher vertritt Klaus Adelt die SPD im Maximilianeum. Er hatte bei der Wahl 2018 das beste Erststimmen-Ergebnis für die SPD in Bayern geholt. Doch der 65-jährige Adelt hatte erklärt, dass er nach zwei Amtsperioden nicht mehr kandidieren werde.

SPD: Starker Wechsel steht im Landtag bevor

Grundsätzlich stehe bei der SPD im Landtag ein starker Wechsel bevor: Zehn der 22 amtierenden SPD-Abgeordneten würden nicht mehr antreten, so Klaus Adelt heute bei der Pressekonferenz in Hof. Aus Oberfranken gibt es aktuell drei SPD-Abgeordnete: Neben Klaus Adelt hat bereits auch Michael Busch (Coburg) den Rückzug für 2023 angekündigt, die Entscheidung von Inge Aures (Kulmbach) steht noch aus.

Hofer SPD "gut für die Zukunft aufgestellt"

Bei der Suche nach einem Nachfolger für den Hofer Landtagsabgeordneten Adelt hatten die beiden SPD-Kreisverbände von Stadt und Landkreis Hof eine gemeinsame Findungskommission eingesetzt und alle Ortsverbände zu Vorschlägen aufgefordert.

Die Resonanz sei sehr groß gewesen. Es habe mehrere Bewerberinnen und Bewerber gegeben. Am Schluss habe sich Daniel Schreiner durchgesetzt, so Pascal Bächer, SPD-Vorsitzender der Landkreis-SPD. "Wir haben hier in Hof ein starkes Potenzial an engagierten jungen Leuten. Wir sind für die Zukunft wirklich gut aufgestellt."