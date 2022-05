SPD-Fraktion fordert: Hallen- und Schulschwimmbäder offen halten

Die SPD-Fraktion im bayerischen Landtag tritt dafür ein, Hallen- und Schulschwimmbäder auch über den Sommer geöffnet zu lassen. Grund sei, dass immer weniger Kinder und Jugendliche sicher schwimmen können. Die Corona-Pandemie hab das noch verstärkt, erklärte die SPD-Fraktion am Sonntag in München. Die Freibäder allein reichten nicht aus, um den Schwimmunterricht zu gewährleisten, weil dort neben dem Badebetrieb zu wenig Bahnen für den Schwimmunterricht frei blieben. Viele Kommunen schreckten aber wegen der hohen Kosten davor zurück, die Hallenbäder und vor allem die Schulschwimmbäder über den Sommer offen zu halten. Die SPD fordert deshalb, die Kommunen zu unterstützen.

DLRG rechnet mit vielen unsicheren Schwimmern in den Badeseen

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft und die Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes hatten mitgeteilt, sie rechnen diesen Sommer mit vielen unsicheren Schwimmern in den Seen im Freistaat. Wegen ausgefallener Kurse hätten in Bayern etwa 200.000 Kinder nicht genügend Schwimmunterricht erhalten. Die Wasserwacht verweist zudem auf die Flüchtlings-Kinder aus der Ukraine, von denen viele möglicherweise ebenfalls nicht schwimmen können.