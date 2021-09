SPD-Fraktion fasst Mut im Umfragehoch

So selbstbewusst und gelöst hat man die 22 Abgeordneten der Landtags-SPD schon lange nicht mehr gesehen, wie bei ihrer zweitägigen Klausur im Maximilianeum. Die guten Umfragewerte sind Balsam für die geschundenen Seelen der Sozialdemokraten, die in den vergangenen Jahren nur Niederlagen einstecken mussten. Bei der letzten Klausur lagen noch rote Corona-Masken auf den Konferenztischen, diesmal standen dort kleine rote Blumentöpfe, darin violett-rote Blüten.

Seit Juli konnte die Bayern-SPD ihre Umfragewerte bei der Sonntagsfrage im BR-Bayerntrend glatt verdoppeln, von 9 auf 18 Prozent. Dass für den Aufwind vor allem der Lauf von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz verantwortlich ist, davon lassen sich die Abgeordneten ihre Freude nicht verderben. Jeder kann mal wieder lächeln und sagt: "Das tut einfach mal gut. Und die Stimmung in den Ortsvereinen ist gleich ganz anders, keiner kritisiert die Kampagne, alle wollen einfach nur Wahlkampf machen.“

Florian von Brunn, der sich erst im Mai den Fraktionsvorsitz in einer knappen Kampfabstimmung gegen Horst Arnold geholt hat, betont aber immer wieder, dass erst nach der Bundestagswahl am 26. September abgerechnet werde. Bis dahin heiße es, fleißig Wahlkampf machen und einfach weiterarbeiten. SPD-Spitzenkandidat Uli Grötsch spricht bei seinem Besuch bei der Landtagsfraktion sogar von Demut.

Zur Übersicht: Aktuelle News und Hintergründe zur Bundestagswahl 2021

Von Brunn will CSU in die Opposition schicken

Trotzdem reifen bei von Brunn, er ist seit April auch Bayerischer SPD-Landesvorsitzender, dank der möglichen 18 Prozent, dann doch noch viel höhere Ziele: Einmal will er den Schwung der guten Umfragen in die nächsten Monate der Landtagsarbeit mitnehmen, und herauskommen aus der "Oppositionsrolle“ und “Gestaltungswillen anmelden“. Für den selbstbewussten von Brunn bedeutet das, dass die SPD den Freistaat "mitgestalten“ will. Und zwar am liebsten, indem man die CSU ablöst. Denn, wie auch im Bund zeige sich, dass es gut wäre, wenn sich die Union einmal "in der Opposition regeneriert“, so von Brunn.

Annette Karl, die energiepolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, ergänzt: “Und wir haben uns definitiv lang genug regeneriert.“ Schließlich schmort im Freistaat die SPD seit über 60 Jahren in der Opposition, während die CSU regiert.

Die möglichen 18 Prozent lassen von Brunn auch Vorschläge zur Spitzenkandidatur bei der nächsten Landtagswahl im Jahr 2023 machen. Er findet - ohne seinen eigenen Namen zu nennen - das könnte bereits bis Mitte nächsten Jahres von der Partei entschieden werden. Ganz nach dem Vorbild des früh nominierten SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz.

Dämpfer für von Brunn bei 10H-Verfassungsklage

Florian von Brunns forsches Auftreten kommt dabei in der SPD-Fraktion nicht bei allen gut an. Zum Abschluss der Klausur musste er sich von der Fraktion ein wenig einbremsen lassen bei seinem Wunsch, gegen die 10 H-Abstandsregel für Windräder vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof zu klagen. Zwar hat der Leipziger Jura-Professor Kurt Faßbender eigens ein Rechtsgutachten verfasst, das aufzeigt, dass die bayerische 10H-Regel mit den vom Bundesverfassungsgericht jüngst festgelegten Rechten auf Klimaschutz kollidiert. Allerdings will die SPD-Fraktion erst einmal prüfen ob eine Verfassungsklage gegen die 10H Regel wirklich Sinn ergibt. Von Brunn sagt: "Ich glaube das Gutachten zeigt auf, dass man diesen Weg gehen müsste.“

Zunächst will die Landtagsfraktion Zeit gewinnen. So heißt es jetzt: mit Blick auf die neue Rechtslage solle die CSU/FW Regierung erst einmal die Chance haben, einem bereits in den Landtag eingebrachten Antrag auf Abschaffung der 10H Regel zuzustimmen. Dieser wird in den nächsten Monaten im Landtag beraten.

Bis die Landtags-SPD also dazu betragen kann, dass der Windkraftausbau die Energiewende voranbringt – eines der Herzensthemen von von Brunn – wird es also noch dauern. Bis dahin will die SPD ein großes Antragspaket zum Ausbau des Öffentlichen Nahverkehr in den Landtag einbringen, und immer wieder Initiativen für eine sozial-ökologische Erneuerung ohne Arbeitsplatzverluste starten. Etwa zum Ausbau der Solarenergie in Bayern. Daneben möchte die SPD-Fraktion die Staatsregierung dazu bringen, die Gesundheitsämter personell und technisch besser auszustatten.

Der Wille zu besserer Stimmung ist da

Die gute Stimmung bei der SPD ist aber fragil. Einmal weil die beiden Lager noch lange nicht versöhnt sind. Und, weil sich die guten Umfragewerte am Bundestagswahltag auch erst noch bestätigen müssen.

So gut wie zu Zeiten als die Landtags-SPD noch über 40 statt wie jetzt 22 Abgeordnete zählte, ist die Stimmung jedenfalls noch lange nicht. Aber immerhin kamen fast alle zum gemeinsamen Fraktionsabend in ein Münchner Lokal, darunter auch der sehr entspannt wirkende abgewählte Fraktionschef Horst Arnold, und die im April nicht mehr angetretene ehemalige Landesvorsitzende Natascha Kohnen. Sie hatte im Landtagswahlkampf 2018 "Respekt" plakatiert und war gegen Markus Söder krachend unterlegen. Jetzt freut sie sich "sehr", dass Kanzlerkandidat Olaf Scholz mit genau diesem Wort offenbar Erfolg hat.

Ein Beleg dafür, dass sich die Stimmung im Land immer wieder schnell ändern kann.