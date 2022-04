SPD fordert Staatshilfe für Kinder-Hilfsprojekte

T-Shirts und Pullis, wo sich sonst Legosteine und Puppen stapeln: den Spielraum im Arche-Haus in München-Moosach haben die Mitarbeiter kurzerhand zur Kleiderkammer umfunktioniert. So wollen sie Bedürftigen unter die Arme greifen – denn, wenn Lebensmittel schon so viel kosten, dann sollen Menschen mit wenig Geld nicht auch Kleidung kaufen müssen. Auch Hedye schaut die Anziehsachen durch. Die Türkin ist alleinerziehend, hat vier Kinder und spürt die steigenden Lebenshaltungskosten deutlich. Natürlich sei alles schwierig, alles teuer, sagt sie.

Kleinere Einrichtungen bekommen weniger Spenden

Hedye und ihre vier Kinder sind regelmäßig in der Arche. Ihre Kinder können hier kostenlos Mittagessen. Während Heyde nach T-Shirts für ihren 4-jährigen Sohn sucht, kommt Kerstin Mena Palacio dazu. Sie arbeitet hier als Sozialpädagogin und kennt die Familie seit mehreren Jahren. Viele Eltern, erzählt Mena Palacio, würden in letzter Zeit bei der Arche auch nach Lebensmitteln fragen. Man mache das so: wenn Mittagessen übrigbleibe, gebe man das den Kindern immer mit nach Hause, für die Familien. Ein Lager, wo sie Massen an Lebensmitteln aufbewahren können, das hat die Arche nicht. Erschwerend kommt für spendenfinanzierte Einrichtungen wie die Arche hinzu, dass die Einnahmen immer weniger werden. Viele private Spender und Firmen würden jetzt eher Geld für die Ukraine-Hilfe einplanen, sagt Claudia Gruber. Sie arbeitet im Büro der Hilfseinrichtung und hat die Finanzen im Blick. Es sei ganz wichtig, dass Spender nicht nur große Aktionen unterstützen, meint Gruber.

Rauscher bringt Staatshilfen ins Spiel

Hilfsorganisationen wie die Arche appellieren an die Politik, sich mehr für Bedürftige und Ehrenamtliche einzusetzen. Die SPD-Sozialpolitikerin und Landtagsabgeordnete Doris Rauscher ist das nicht konkret genug, sie geht noch einen Schritt weiter und fordert Staatshilfen für soziale Einrichtungen. Es sei unredlich, dass die Wohlfahrtsverbände und sozialen Träger das schon irgendwie richten würden, sagt Rauscher. Im akuten Fall müsse den Einrichtungen auch unter die Arme gegriffen werden, so die SPD-Politikerin. Diese Erwartung habe sie an die Staatsregierung, an die Sozialministerin.

Scharf: Familienleistungen fast verdreifacht

Ulrike Scharf (CSU), Bayerns neue Sozialministerin, sagt das nicht zu. Sie unterstreicht aber, dass ihr Ministerium die Familienleistungen innerhalb von zehn Jahren beinahe verdreifacht habe – und weist auf aktuelle Maßnahmen hin. Man fördere jetzt gerade Sonderprogramme, die nach Corona den Menschen helfen. So unterstütze man zum Beispiel die Jugendsozialarbeit mit dem dreifachen Fördersatz. Organisationen wie die Arche profitieren davon allerdings nicht – sie sind weiter auf die Spendenbereitschaft angewiesen und erwarten wegen der Flüchtlinge aus der Ukraine künftig noch mehr gefordert zu sein.