SPD fordert NSU-Dokumentationszentrum in Nürnberg

Die neue Bundesregierung will einen Erinnerungsort und ein Dokumentationszentrum für die Opfer des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) einrichten. In Nürnberg hat der NSU drei seiner zehn Morde verübt. Deshalb hat die Stadt eine besondere Verantwortung, sagen die Sozialdemokraten. Die SPD-Fraktion im Rathaus fordert, die Stadtverwaltung solle zeitnah Gespräche mit der Bundesregierung führen. Dabei sollte sie Nürnberg als Standort für das Zentrum vorschlagen, sagt SPD-Fraktions-Chef Thorsten Brehm. "Das sind wir den Opfern und ihren Angehörigen schuldig", so Brehm.

SPD sieht auch Bund und Land in der Pflicht

Ein mögliches Dokumentationszentrum muss nach Brehms Worten als Ort der Erinnerungsarbeit konzeptionell auch mit einer Aufklärungs- und Forschungsstelle zum Thema "Rechtsextremismus" verbunden werden. So könne langfristig sichergestellt werden, dass nicht nur an die schrecklichen Morde des NSU erinnert werde. "Sondern es muss auch langfristig und strukturell daran gearbeitet werden, dass sich derartige Verbrechen nicht wiederholen", sagt Nürnbergs SPD-Fraktionsvize Anja Prölß-Kammerer. Dabei müsse auch der Freistaat Bayern sein Engagement noch deutlich ausbauen. Für die Umsetzung sei der Einsatz von Bund und Land notwendig.

Untersuchungsausschuss soll offene Fragen klären

Außerdem fordert die Nürnberger Rathaus-SPD einen zweiten NSU-Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag. Recherchen des Bayerischen Rundfunks und der Nürnberger Nachrichten hatten neue Hinweise zu Tage gefördert, dass die rechtsextreme Terrororganisation NSU auf ein breites Netzwerk in der Region zurückgreifen konnte. Zudem fanden sich in den Ausspähnotizen und auf den Todeslisten des NSU viele Adressen aus Nürnberg und der Region. "Die Vielzahl an Adressen, alleine in Nürnberg waren es über 50, schockiert“, meint Fraktionschef Brehm. "Dass die Sicherheitsbehörden für die Betroffenen keine Bedrohungslage sehen, bleibt in dieser Pauschalität höchst zweifelhaft. Hier braucht es dringend Aufklärung."

Angehörige der NSU-Opfer erwarten Klarheit

Diese Aufklärung soll eine zweiter NSU-Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag bringen. Es gebe noch zu viele offene Fragen, sagt Fraktionsvize Prölß-Kammerer. "Eine lückenlose Aufklärung sind wir vor allem auch den Angehörigen schuldig, die lange von Ermittlungsbehörden zu Unrecht verdächtigt wurden." Deshalb sei es notwendig, dass SPD und Grüne nun im Bayerischen Landtag die Einsetzung eines zweiten NSU-Untersuchungsausschusses vorantreiben.