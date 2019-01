SPD fordert neues Konzept für Faulenberg-Kaserne

Stadt schließt voreilige Schritte aus

Wie Christian Weiß, Pressesprecher der Stadt Würzburg, dem Bayerischen Rundfunk mitteilte, ist die Frage der Altlasten aus Sicht der Stadt Würzburg als potenzieller Käuferin noch nicht hinreichend geklärt und muss durch die BIMA als Eigentümerin nachgewiesen werden. Die Stadtverwaltung befindet sich derzeit noch in Gesprächen mit der BIMA. Im Juni 2018 wurde in einem Spitzengespräch vereinbart, zunächst die Frage der Grundwasserbelastung zu klären. Dies konnte jedoch nicht erfolgen, weil es im vergangenen Sommer zu wenig geregnet hatte. Ohne konkrete Erkenntnisse könne – so Weiß – aus Sicht der Stadt jedoch kein tragfähiges Sanierungskonzept aufgestellt werden, das für eine zukünftige Nutzung unumgänglich ist. Eine Weitergabe von Abfall- und Altlastenhaftungen in Form einer Haftungsklausel im Kaufvertrag sei immer nur in einem gewissen Umfang möglich. Daher schütze eine Klärung im Vorfeld alle Beteiligten vor unliebsamen Überraschungen.