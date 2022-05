SPD fordert mehr Tempo bei der Energiewende

Schneller soll es gehen mit der Energiewende, und sozialverträglich soll sie sein. Das fordern die SPD-Fraktionsvorsitzenden aus Bund, Ländern und Europa am Ende eines zweitägigen Treffens in München. "Wir wollen, dass der Ausbau massiv beschleunigt wird und dass Energie bezahlbar bleibt, fordert Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn auf einer Pressekonferenz im bayerischen Landtag zusammen mit dem Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Rolf Mützenich. Neben Energie aus Wind, Sonne und Biomasse will die Partei dabei auch verstärkt auf Geothermie und Fernwärme setzen. Von Brunn und Mützenich verfolgen ihre Pläne aus sehr unterschiedlichen Rollen heraus – der eine kann als Oppositionspolitiker in Bayern nur appellieren, der andere führt in Berlin die Fraktion des Bundeskanzlers an.

"Nachhilfekurs" für Rolf Mützenich

Am Dienstagmorgen besuchten die Sozialdemokraten die Geothermieanlage der Stadtwerke München im Süden der Stadt. Sie ist die Größte in Europa und versorgt rund 80.000 Menschen mit Fernwärme. Mützenich bezeichnete den Ortstermin als "Nachhilfekurs". Er zeigte sich beeindruckt von der Technik und versprach, sich in Berlin für eine bessere Förderung von Geothermie und Fernwärme einzusetzen.

Bayerns SPD-Chef von Brunn forderte außerdem mehr Geld auf Landesebene. Allein um dem Münchner Standort auf mögliche Geothermie zu überprüfen, seien drei bis vier Millionen Euro nötig gewesen. Besonders in kleineren Kommunen fehle es häufig an finanziellen Mittel um Potentiale zu erschließen. Die dafür im Landeshaushalt vorgesehenen Gelder seien viel zu gering, so von Brunn: "Wir brauchen in Bayern eine stark ausgebaute Geothermieförderung."

Bayern hinkt beim Windkraftausbau hinterher

Der Plan der CSU-geführten Staatsregierung, bei den Erneuerbaren auf einen Energiemix zu setzen, sei grundsätzlich richtig, so Mützenich. Allerding hinke der Freistaat insbesondere bei der Windkraft weiter hinterher: "Hier in Bayern wird nicht das geleistet, was andere Bundesländer auf den Weg bringen", so Mützenich.

Von Brunn unterstützte seinen Parteifreund mit einigen Zahlen: "Brandenburg, von der Fläche nicht halb so groß wie Bayern, hat 3.900 Windräder und will weiter ausbauen. Bayern hat 1.100." Selbst wenn, wie von Ministerpräsident Markus Söder skizziert, weitere 800 hinzukommen würden, läge man noch weit hinter dem, was Brandenburg schon jetzt leiste.

Bund könnte Abstandsregeln im Freistaat kassieren

Bislang verzögerte besonders die 10-H-Abstandsregeln einen großflächigen Ausbau der Windenergie in Bayern. Auf die Nachfrage, ob die Bundesregierung diese Regel mithilfe einer Ermächtigung im Bundesbaugesetz kippen werde, sollte der Freistaat nicht mehr Windräder auf den Weg bringen, verwies Mützenich auf einen bestehenden Gesetzentwurf. "Dennoch kann es nicht angehen, dass man immer nur auf das Bundesrecht wartet", so Mützenich. Stattdessen sei die Staatsregierung selbst gefragt, Initiative zu zeigen. Das Bayerische Kabinett hatte vergangene Woche einen neuen Energieplan vorgelegt. Demzufolge soll die 10-H-Regel zwar bestehen bleiben, allerdings in gelockerter Form. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte in Aussicht gestellt, auf eine Ermächtigung auf Bundesebene zu verzichten, sollte Bayern den Windkraftausbau auch mit der Abstandsregel bewerkstelligen. Ob Habeck Bayerns aktuelle Ausbaupläne reichen, ist allerdings offen.

Um die Energieversorgung sicherzustellen hatten die CSU und Ministerpräsident Markus Söder zuletzt darauf gedrängt, die Laufzeiten der verbleibenden Atomkraftwerke zu verlängern. Dieser Idee erteilte die SPD eine Absage: Wer wieder in diese "Hochrisikotechnologie" einsteigen wolle und gleichzeitig ein Atommüll-Endlager im eigenen Bundesland ablehne, handle unglaubwürdig und unverantwortlich, heißt es in der abschließenden Erklärung.

Ampel will Entlastungen beobachten und nachsteuern

Neben dem Tempo ging es den Sozialdemokraten in ihrer Konferenz auch um die soziale Verträglichkeit der Energiewende. Mützenich betonte das kürzlich von der Ampel verabschiedete Entlastungspaket. Darin enthalten sind unter anderem das 9-Euro-Ticket für den ÖPNV sowie eine Steuererleichterung für Benzin und Diesel. Beide Maßnahmen haben für eine dreimonatige Laufzeit von Juni bis August. Darüber hinaus sieht das Paket einen einmaligen Zuschuss von 300 Euro für Erwerbstätige und Selbstständige vor. Mit der Pauschale sollen die durch den Krieg in der Ukraine gestiegenen Energiekosten ausgeglichen werden.

Man werde beobachten, was die Entlastungspakete bringen und nachjustieren, so Mützenich. Die Regierung und insbesondere die SPD war dafür kritisiert worden, dass unter anderem Rentnerinnen und Rentner nicht von der Energiekostenpauschale profitieren. Mützenich betonte, dass das Paket eine gemeinsame Entscheidung von Sozialdemokraten, Grünen und FDP sei. Neben der Möglichkeit, weitere Entlastungen auf den Weg zu bringen, müsse sich die Ampel auch der Frage der "Marktmacht" zuwenden: "Obwohl es auf den Rohölmärkten nicht zu Knappheit kommt, steigen die Preise", so Mützenich. Insbesondere während der dreimonatigen Subvention von Sprit und ÖPNV sei die Bundesregierung und Wirtschaftsminister Robert Habeck deshalb gefordert, die Entwicklung zu beobachten.