SPD fordert mehr Mitspracherecht des Landtags in Corona-Politik

Die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung regelt in laufend überarbeiteten Fassungen, was wegen Corona gerade erlaubt ist und was nicht: Ausgangssperre, Kontaktbeschränkungen, Schulschließungen. All das steht in dieser Verordnung. Verordnungen werden jedoch - anders als Gesetze - nicht vom Parlament beschlossen, sondern von der Regierung. Um den Landtag trotzdem einzubinden, gibt es seit einigen Monaten nach Kabinettsentscheidungen zu Corona eine Regierungserklärung im Landtag sowie eine Abstimmung darüber, ob der Landtag diese Beschlüsse mehrheitlich mitträgt.

Mehrheit im Landtag steht hinter Söders Corona-Kurs

Rechtlich bindend ist das Votum nicht. Ministerpräsident Markus Söder betont jedoch, dass ohne Zustimmung im Landtag die jeweils neuen Verordnungen nicht in Kraft treten. Aber trotz aller Diskussionen um Abstimmungsprozesse, inhaltlich wird Söders Kurs in der Corona-Bekämpfung von einer großen Mehrheit im Landtag mitgetragen. Neben CSU und Freien Wählern hat auch die größte Oppositionsfraktion, die Grünen, bisher immer für die Entscheidungen des bayerischen Kabinetts gestimmt. Es ist also vor allem Ministerpräsident Söder, der in Bayern den Corona-Kurs vorgibt.

Im B5 Thema des Tages hat Hannes Kunz den SPD-Fraktionsvorsitzenden der SPD im Landtag, Horst Arnold, dazu befragt, wie er die Entscheidungsprozesse bewertet.

Herr Arnold, was sagen Sie als Jurist und ehemaliger Richter: Ist es aus rein formal juristischer Sicht in Ordnung und mit unserer Verfassung vereinbar, wie in dieser Pandemie Entscheidungen zustande kommen?

Horst Arnold, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag: Grundsätzlich gibt es die Verordnung: Das ist das Recht der Exekutive, Recht zu setzen. Allerdings müssen die Wesentlichkeiten durch das Parlament festgelegt werden. Und je tiefer die Grundrechtseingriffe sind, desto eher bedarf es eines Gesetzes. Und da ist es ganz wichtig, dass der Gesetzgeber voranschreitet. Und es ist hier in dem Fall leider immer nicht der Fall gewesen. Wir sind als Gesetzgeber immer hinterher gelaufen.

Mit anderen Worten die Parlamente, also Bundestag und auch Landtag kommen zu kurz.

Zumindest im Prozess des Verlaufs der Pandemie kamen der Bundestag und die Landtage viel zu kurz. Denn die Gerichte haben ja darauf hingewiesen, dass derartige Grundrechtseingriffe nicht mehr gedeckt sind alleine durch das Verordnungsrecht.

Es gibt ja durchaus einige Parlamentarier wie z.B. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus, die da zufrieden sind und den Rahmen geltender Gesetzte sowie die Verhältnismäßigkeit aller Mittel gewahrt sehen. Wie sehen Sie das? Wie und wo genau sollten oder müssten sie als Abgeordneter des Bayerischen Landtags mehr Mitsprache haben?

Wir haben ja gefordert, dass der Landtag insbesondere bei Verordnungen, die die Pandemie betreffen, ein Zustimmungsrecht bekommt, weil dann nämlich die Diskussionsgrundlage ganz anders gelegt wird. So ist der Landtag dazu verpflichtet, im Prinzip zu hören, was die Staatsregierung vorhat. Er kann Stellung nehmen, so oder so. Aber die Staatsregierung entscheidet dann so, wie sie möchte. Und da ist also eine echte Mitwirkungsbefugnis nicht gegeben. Und das, was der Herr Brinkhaus anspricht, ist ein Zustand, der erst seit November letzten Jahres gilt. Da wurde das Gesetz nämlich nachgeschärft. Vorher war das ein im Prinzip relativ rechtsfreier Raum.

Was ist dann so eine Landtags-Sondersitzung wie heute? Ist das eine Alibi-Veranstaltung?

Es ist eine wichtige Veranstaltung für die Demokratie, weil sich da in dem Zusammenhang die Regierung, aber auch das Parlament, in der Öffentlichkeit äußert. Aber es ist nicht essenziell für die Entscheidungen, die gefällt worden sind, denn die sind ja meistens schon auf dem Tisch. Und da können wir nur abnicken oder die im Nachhinein kritisieren. Echte Beteiligung wäre, wenn wir von vornherein unsere Vorstellungen einbringen könnten - und da durch die Zustimmungsbefugnis die Regierung auch unter Druck setzen könnten, entsprechend unseren Vorstellungen auch gerecht zu werden.

Geht es Ihnen im Prinzip um öffentliche Wahrnehmung oder tatsächlich um politische Einflussnahme?

Da geht es nicht ums Prinzip, sondern es geht um die Grundrechte. Und es geht um unsere Verfassung. Es ist immer so, dass der Gesetzgeber vorsieht, dass die wesentlichen Eingriffe in die Grundrechte der Bürger durch ein Gesetz festgelegt werden. Und diese Funktion kommt dem Parlament zu und niemand anderem. Und die Leitplanken, die die Regierung dann hat, die bekommt sie durch das Gesetz, und diese Leitplanken müssen exakt, verhältnismäßig und richtig gesetzt werden. Es nützt uns wenig, wenn dann hinterher das Bundesverfassungsgericht feststellt, dass diese gesetzliche Grundlage nicht angemessen ist.

Das derzeitige Prinzip mit der Ministerpräsidentenkonferenz im Mittelpunkt ist aus ihrer Sicht also undemokratisch?

Es ist zumindest ein verfassungsrechtlich nicht abgesichert, denn diese Ministerpräsidentenkonferenz ist nirgendwo etabliert in der Verfassung. Es ist eine Versammlung von wichtigen Menschen der Exekutive, die ihre Vorstellungswelt entwickeln und die sich auch beraten lassen. Aber auf der anderen Seite ist es die Aufgabe der Parlamente, dafür die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen und die gesamte Erwägung vorzunehmen, und das kann eben nur das Parlament.

Diese Sorge um die parlamentarische Demokratie, die sie immer wieder zum Ausdruck bringen. Haben Sie denn nicht auch Angst, dass sie damit dem Lager der Verschwörungstheoretiker und Demokratiefeinde in die Hände spielen?

Im Gegenteil - da ist keine Angst, sondern: Das ist die einzige Option für die Demokratie, dass Prozesse transparent und auch offen ausdiskutiert werden

Unabhängig davon, wie diese Entscheidungen zustande gekommen sind: Unterstützen Sie den Kurs der Staatsregierung und die weitere Verlängerung des Lockdowns?

Grundsätzlich unterstützen wir jeden Kurs, der geeignet, erforderlich, notwendig und insgesamt also verhältnismäßig ist, um die Pandemie zu bekämpfen. Und da ist sicherlich auch einiges oder vieles dabei, was die Staatsregierung im Konsens mit uns verkündet. Es geht aber um die Feinabstimmungen. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt Grundrechte in diesem Land: Die Gewährung der Grundrechte ist eine Selbstverständlichkeit und kein Privileg.

