SPD fordert Corona-Gesetz statt Verordnung

Bei den Gerichtsstreitigkeiten um die Ausgangsbeschränkungen in Bayern hält sich der Landtag heraus – die Regierungsmehrheit im Verfassungsausschuss war der Ansicht, dass dies keine Landtagsangelegenheit sei, weil es sich um eine Verordnung der Staatsregierung ohne Beteiligung der Legislative handelt.

Genau das ist das aus Sicht der SPD jedoch das Problem. Fraktionsvorsitzender Horst Arnold argumentierte, eine so weitgehende Aufhebung von Freiheitsrechten über einen so langen Zeitraum könne nur das Parlament als Gesetzgeber verhängen. Mit dem Inhalt sei die SPD zwar weitgehend einverstanden: "Wir müssen jetzt jedoch schnellstens eine gesetzliche bayerische Regelung erlassen", so Arnold.

Grüne kritisieren restriktiven Vollzug

Die Grünen kritisieren nicht die Verordnung über Ausgangsbeschränkungen selbst, wohl aber deren Vollzug. Die Behörden vor Ort gingen zu restriktiv mit Ausnahmen vom Versammlungsverbot für Demonstrationen und Gottesdienste vor "Wir müssen die pauschale Verbotskultur an die Verhältnismäßigkeit anpassen", so der Grünen-Landtagsabgeordnete Toni Schuberl, "da wäre ein Rundschreiben aus dem Ministerium sinnvoll".

Josef Schmid (CSU) ist der Meinung, der Bayerische Landtag bringt sich genug in die Diskussion um die Einschränkungen von Grundrechten ein: "Das haben wir in den Debatten um die Regierungserklärungen gemacht, und dort hat das auch große Öffentlichkeitswirkung."

Unterstützung für Zwangsrekrutierung von Medizinern

In einem weiteren Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof unterstützt der Bayerische Landtag die Staatsregierung: Dabei geht es um eine mögliche Rechtswidrigkeit des bayerischen Infektionsschutzgesetzes, das Zwangsrekrutierung von Medizinern und Pflegekräften und die Beschlagnahme medizinischen Materials erlaubt.