SPD-Chef Nasser Ahmed: Wurzeln in Eritrea, Heimat in Nürnberg

"Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass ich vor euch stehe. Und dennoch stehe ich hier!" Es sind die letzten Worte in Nasser Ahmeds Rede. Er steht an einem breiten Stehpult aus hellem Holz. Und die Menschen, vor denen er steht, das sind die Mitglieder der SPD Nürnberg. Zumindest virtuell steht er vor ihnen, denn Nasser Ahmed hat gerade mit einem Video für den Nürnberger SPD-Vorsitz kandidiert.

Mit 16 Juso, mit 33 SPD-Vorsitzender in Nürnberg

Mehr als ein halbes Jahr später ist er tatsächlich Vorsitzender der Nürnberger SPD. Die alte SPD – im Sinne der Historie, aber auch lange Zeit personell – hat eine neue, verheißungsvolle Führungskraft.

Mit 16 Jahren tritt Nasser Ahmed den Nürnberger Jusos bei, mit 22 wird er deren Vorsitzender. Vier Jahre später zieht er in den Nürnberger Stadtrat ein und jetzt, mit 33 Jahren, steht er an der Spitze der Partei, zumindest in Nürnberg. Mit großem Vorsprung wählen ihn die Nürnberger Genossinnen und Genossen zum Vorsitzenden. Man könnte es eine kommunale Bilderbuchkarriere nennen.

Mit viel Fleiß bis zum Doktortitel

Dass Nasser Ahmed dort steht, wo er jetzt ist, hat vor allem mit harter Arbeit zu tun. Schon als Kind lernt er von seinen Eltern, wie wichtig es ist, fleißig in der Schule zu sein. Auch weil sie Ahmed immer wieder erklären, auf wie viel sie für ihn verzichten. Das übt Druck aus, aber es macht ihn auch ehrgeizig. "Im Gegensatz zu vielen Millionen Kindern weltweit habe ich die Chance bekommen, hier die bestmögliche Bildung zu erhalten. Das hat sich bei mir sehr eingehend eingebrannt, glaube ich." Er geht seinen Bildungsweg bis zur Promotion. "Doktor in politischer Philosophie" steht auf seinem LinkedIn-Profil.

Nasser Ahmed: Wurzeln in Eritrea, Heimat in Nürnberg

Seine Promotion ist Teil eines außergewöhnlichen Weges. "Meine Eltern sind in einem Land geboren, das die meisten Nürnbergerinnen und Nürnberger gar nicht kennen", erzählt er in seiner Rede für die Kandidatur. Das Land, das Nasser Ahmed meint, ist Eritrea. Seine Eltern sind dort als Nomaden aufgewachsen und haben gelebt, wo ihre Ziegenherde Futter fand. Als sein Vater mit 14 Jahren in den Krieg ziehen soll, entschließt er sich, das Land zu verlassen. Er flieht, bis er irgendwann den "Sehnsuchtsort" Deutschland erreicht. Nasser Ahmed wird in Deutschland, in Nürnberg geboren.

Immer wieder rassistische Vorurteile

Die Herkunft seiner Eltern nutzen einige Menschen auch immer wieder für Angriffe auf Nasser Ahmed. "Ein Eritreer macht einen auf Deutsch und denkt, dass er Bürgermeister in Nürnberg wird", lautet ein Kommentar unter einem der Youtube-Videos des Politikers. Ahmed wirkt erstmal gelassen. "Ich bin kein Eritreer, ich bin in Nürnberg geboren". Trotzdem ist er auch schockiert darüber, wie stark die Vorurteile ihm gegenüber manchmal sind. Seine Eltern hätte oft gesagt: "Politiker sollte man nicht werden, weil die werden immer irgendwann erschossen." Früher hat Ahmed noch darüber lachen können, heute nicht mehr. "Heute werden von Rechtsterroristen wieder Politiker ermordet, auch hier in Deutschland."

Nasser Ahmed will die Welt verändern

Trotzdem ist Nasser Ahmed mit viel Herzblut Politiker: "Weil so, wie die Welt ist, kann sie nicht bleiben." Sein Sinn für Gerechtigkeit sei eines der Hauptmotive gewesen, in die Politik zu gehen. Jetzt ist er in einer Position, in der er mit seiner Überzeugung auch viel bewegen kann. Viel Zeit, sich zu freuen, habe er aber nicht. "Du hast jetzt hier Vorschuss-Vertrauen bekommen, und da musst du jetzt auch liefern." Man merkt ihm seine Ernsthaftigkeit an, seinen Willen, etwas zu verändern. Ahmeds Blick geht nach vorne, denn "wenn man die Welt verändern will, muss man irgendwo anfangen."