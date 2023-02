Artikel mit Video-Inhalten

SPD-Chef Klingbeil räumt "zu viel Streit" in der Koalition ein

Nur eine Drei plus als Zwischennote für die Ampel: Damit sorgte Lars Klingbeil im November für Aufsehen. Jetzt erklärte der SPD-Parteichef am Sonntags-Stammtisch im BR-Fernsehen, was ihn an der Streitkultur in der Bundesregierung stört.