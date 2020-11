Spaziergängerin in Großwallstadt von Auto tödlich verletzt

Verkehrsunfall in Großwallstadt: Dort ist eine 56 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Sie war mit ihrem Hund unterwegs und wollte eine Straße überqueren. Dabei erfasste sie ein Auto. Die Frau wurde dabei tödlich verletzt.

Frau erlag ihren schweren Verletzungen

Wie die Polizei mitteilt, war Auto in Richtung Niedernberg unterwegs. Ein 19-ähriger saß am Steuer. Obwohl der Rettungsdienst schnell vor Ort war, kam für die Frau jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Auch ihr Hund starb bei dem Unfall. Der 19-Jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.