Protest vor Grundschule - Klarstellung vom Schulamt

Beim Messenger-Dienst hatte eine Frau Eltern zu einem Treffen vor der Grundschule Augsburg-Kriegshaber mit möglichst vielen Beteiligten aufgerufen, und zwar am morgigen Freitagvormittag. Anlass dazu sollte ein Austausch über die Masken- und Testpflicht für Kinder sein, das Ganze mit der Fachlichen Leitung des Staatlichen Schulamts.

Nur Treffen mit einzelnen Eltern einer bestimmten Klasse geplant

In einer Mitteilung stellte die Behörde am Donnerstag jedoch klar, dass es sich dabei um ein Missverständnis handelt. Anders als in dem Telegram-Aufruf behauptet, werde kein Treffen mit allen Eltern der Grundschule Augsburg-Kriegshaber oder anderer Schulen stattfinden. Vielmehr sei ein Gespräch mit einzelnen Eltern einer Klasse, der Schulleitung und dem Staatlichen Schulamt geplant.

Allgemeine Masken- und Testpflicht soll kein Thema sein

Bei dem Treffen soll es um spezielle interne Themen dieser Klasse gehen, heißt es. Die allgemeine Masken- und Testpflicht wird nicht Gegenstand des Gesprächs mit den Eltern sein, so das staatliche Schulamt in Augsburg. In dem Aufruf war die Rede davon gewesen, dass es bei dem schulischen Austausch vor allem um das Tragen von Masken im Sportunterricht gehen würde.

Aufgrund des Aufrufs hatten die zuständigen Schulbehörden die Polizei, das Ordnungsamt und die Regierung von Schwaben informiert. Von einem notwendigen Einschreiten der Polizei geht man derzeit aber nicht aus.