Spaziergänger treffen bei Schwabmünchen auf Känguru

"Wir wollten spazieren gehen und dann stand da ein Känguru auf dem Weg", erzählt Martin Geiger aus Schwabegg. Es habe zwischen Scherstetten und Erkhausen einfach am Straßenrand gestanden und gewartet. "Es hat beobachtet was passiert, und ist dann irgendwann weitergehoppelt." Etwa 80 Zentimeter groß schätzt Geiger das Tier. Als Beweis für das ungewöhnliche Zusammentreffen am Dienstagabend machte er ein Foto.

Keine Ähnlichkeit mit Känguru Knicksy vom Kaindlhof

Nicht geklärt ist, wo das Känguru ausgebüxt sein könnte. Geiger meldete sich bei der Polizei und besuchte auch den Kaindlhof in Erkhausen, wo im vergangenen Jahr Känguru Knicksy ausgebrochen war. Dort war man sich aber sicher, dass es sich bei dem Tier auf Geigers Foto nicht um Knicksy handeln kann. Knicksy verdankt seinen Namen einem auffälligen Knick im Schwanz. Und auch sonst habe auf dem Kaindlhof kein Känguru gefehlt, sagt Geiger.

Tierfreunde Schwabmünchen suchen Hinweise auf Besitzer

Martin Geiger und seine Frau Julia haben deshalb die "Tierfreunde Schwabmünchen & Umgebung" kontaktiert. Die veröffentlichten das Bild vom Känguru bei Facebook. Bislang gab es auf diesem Weg aber noch keinen entscheidenden Hinweis auf den Besitzer des Tieres.