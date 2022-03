Spaziergänger retten Mann aus dem Roten Main in Bayreuth

Zwei Spaziergänger haben einem etwa 40 Jahre alten Mann am Sonntagabend in Bayreuth vermutlich das Leben gerettet. Wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mitteilt, war der Mann gegen 18.30 Uhr auf dem früheren Landesgartenschaugelände in den Roten Main geraten und aus eigener Kraft nicht mehr herausgekommen. Warum er in dem Fluss war, ist noch unklar.

Spaziergänger helfen durchnässtem Mann aus Flussbett

Der Mann habe in der einsetzenden Dunkelheit um Hilfe gerufen, weil er die Böschung am Ufer des Flusses nicht mehr hinaufgekommen sei. Glücklicherweise hätten das zwei Spaziergänger gehört, dem völlig durchnässten Mann aus dem Flussbett geholfen und den Notruf abgesetzt, so BRK-Sprecher Thomas Janovsky gegenüber dem BR.

Mit Taschenlampen hatten die Spaziergänger schließlich den Einsatzkräften von BRK und Feuerwehr den Weg zu dem völlig unterkühlten Mann geleuchtet. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.