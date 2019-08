Spaziergänger im Landkreis Deggendorf vermisst

Derzeit wird ein Patient des Klinikums am Hausstein in Schaufling (Lkr. Deggendorf) vermisst und gesucht. Das teilt die Polizei mit. Wie es heißt, hat der Patient am Sonntag gegen neun Uhr das Klinikum verlassen und sich von einer Pflegerin verabschiedet. Er wollte einen Spaziergang machen Richtung Rusel. Gegen 17 Uhr wollte er wieder zurück sein, doch er kam bis heute nicht.

Große Suchaktion mit Hubschrauber und Hunden

Wie es heißt, wurde mit einem Großaufgebot von Feuerwehr, mehreren Polizeistreifen, dem Rettungsdienst, der Bergwacht, zehn Hundeführern mit Suchhunden und einem Polizeihubschrauber bis weit in die Nacht nach dem Mann gesucht.

Jetzt wird die Suche nach dem Mann fortgesetzt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wie es heißt, stelle sich insbesondere die Frage, ob der Mann an der Kreisstraße Autofahrer angehalten und nach einer Mitfahrgelegenheit gefragt hatte.

Personenbeschreibung des 59-Jährigen

Der Mann wird wie folgt von der Polizei beschrieben: Er ist 59 Jahre alt, 1,80 Meter groß, trägt weiß-graue, zottelige Haare und hat einen grauen Schnauzbart. Der Mann trug am Tag seines Verschwindens eine blaue, kurze Hose und ein kariertes Hemd. Ein Foto liegt derzeit nicht vor.