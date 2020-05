Spaziergänger findet erschossenen Biber

Ein Spaziergänger hat in Hofkirchen (Lkr. Passau) einen toten Biber gefunden. Er brachte das Tier zu einer Tierärztin, die feststellte, dass der Biber wohl mit einer Schrotflinte erschossen worden war. Daraufhin wurde die Polizei eingeschaltet.

Biber lag tot im Wassergraben

Wie die Polizei mitteilt, fand der 60-Jährige das tote Tier beim Spaziergehen an Christi Himmelfahrt. Es lag in einem Wassergraben neben dem Donauradweg in Hofkirchen.

Tierschutzgesetz: bis zu 50.000 Euro Bußgeld

Laut Polizei liegt der Tatzeitraum zwischen vergangenen Dienstag und Donnerstag. Es werden Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz geführt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08541/9613-0.

Biber sind geschützte Tiere und dürfen nicht gefangen, verletzt oder getötet werden. In Bayern drohen bei Verstößen bis zu 50.000 Euro Bußgeld.