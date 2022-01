Spaziergänger finden unbekannte Frauenleiche im Wald

Spaziergänger haben am Sonntag in einem Waldstück bei Berg im Landkreis Starnberg den Leichnam einer bislang unbekannten Frau aufgefunden. Die Kripo Fürstenfeldbruck geht davon aus, dass die Frau nicht auf natürlichem Wege ums Leben gekommen ist.

Obduktion soll weitere Hinweise liefern

Der Leichnam war dem Bericht des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord zufolge bereits teilskelettiert. Die Hunde von Gassigehern hatten die sterblichen Überreste der Frau aufgespürt, so ein Polizeisprecher. Wie lange die Verstorbene dort bereits lag und wie sie ums Leben kam, konnte noch nicht geklärt werden. Auch die Identität ist nicht bekannt. Der weibliche Leichnam wurde am Institut für Rechtsmedizin in München obduziert. Von den Ergebnissen erwarten sich die Ermittler nähere Hinweise zu den Todesumständen.