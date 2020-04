Spaziergänger finden Boa Constrictor in Wald am Ammersee

Ein Ehepaar hat am Dienstagnachmittag in einem Wald bei Inning am Ammersee (Landkreis Starnberg) einen überraschenden Fund gemacht. Auf einem Weg lag eine über einen Meter lange gefleckte Schlange. Das Ehepaar rief sofort die Polizei an, da es sich sicher war, dass diese Schlange in Oberbayern nicht heimisch ist.

Identifizierung mithilfe der Reptilienauffangstation

Zwei Beamte der Herrschinger Dienststelle fuhren in den Wald, schauten sich die Schlange genauer an und nahmen Kontakt mit der Reptilienauffangstation in München auf. Schnell war klar: Bei der etwa 1,40 Meter langen Schlange handelt es sich um eine Boa Constrictor, eine Würgeschlange, die in Zentral- und Mittelamerika zu Hause ist.

Schlange bewegte sich kaum

Aufgrund der kühlen Temperatur war die Schlange wie gelähmt. Ein Beamter konnte sie problemlos fangen und in einen Karton legen, den das Ehepaar parat hatte. Die Schlange wurde nach München gebracht.

Polizei hofft auf Hinweise

Aufgrund des Zustandes der Schlange und des Fundorts inmitten eines Waldes nahe des Autobahnparkplatzes Martinsberg Nord an der A96 geht die Polizei davon aus, dass die Boa ausgesetzt wurde. Hinweise nimmt die Herrschinger Polizei unter Telefon 08152 / 93 02-0 entgegen. Bislang, so Polizeichef Erich Schilling auf BR-Nachfrage, habe sich noch niemand gemeldet.