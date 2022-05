Spatenstich zum Ausbau der A6 in Schwabach

In Schwabach erfolgte der Spatenstich für den sechsstreifigen Ausbau der A6. Der etwa elf Kilometer lange Abschnitt ist Teil des Autobahnausbaus zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Auf der Fahrbahn kommt sogenannter Flüsterasphalt zum Einsatz, außerdem entstehen bis zu zwölf Meter hohe Lärmschutzelemente.

Ausbau soll 2025 fertig sein

Zunächst wird die Fahrbahn in Richtung Heilbronn ausgebaut, nächstes Jahr folgt die Spur in Richtung Nürnberg. Der Ausbau soll 2025 abgeschlossen sein und knapp 120 Millionen Euro kosten, so die Autobahn GmbH des Bundes (früher Autobahndirektion Nordbayern).

82.000 Fahrzeuge pro Tag

Die A6 bei Schwabach ist ein wichtiger Verkehrsknoten. Im Süden Nürnbergs fahren den Angaben zufolge auf der A6 täglich bis zu 82.000 Fahrzeuge, jedes fünfte ist ein Lkw. Immer wieder kommt es in dem Bereich zu Unfällen und Staus.