Spatenstich-Termin für Donauausbau steht fest

Jetzt ging es doch schnell: Die Verantwortlichen haben einen Termin für den offiziellen Spatenstich für den Donauausbau in Niederbayern gefunden. In knapp zwei Wochen soll das Großprojekt im "kleinen Kreis" nun offiziell gestartet werden.

Sanfter Donauausbau beginnt nun auch offiziell

Die ersten Arbeiten an den Poldern Sulzbach (Lkr. Straubing-Bogen) und Steinkirchen (Lkr. Deggendorf) waren bereits angelaufen - nur auf einen Termin mit Politikern, Zuständigen und Presse konnte man sich zunächst nicht einigen. Jetzt steht der Termin für den Spatenstich zum sogenannten sanften Donauausbau fest: Geplant ist der 16. Juli 2020, wie es von einer Sprecherin des Umweltministeriums auf BR-Anfrage heißt.

Spatenstich ist in Straubing geplant

Der Spatenstich ist in Straubing geplant - auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) soll kommen, so die Sprecherin. Das Umweltministerium rechnet mit einem "kleinerer Kreis" an Gästen, was der Coronakrise geschuldet ist.

Nach jahrzentelangen Diskussionen geht es nun los

Jahrzehntelang wurde um den Donauausbau in Niederbayern gestritten. Beim Hochwasserschutz zwischen Straubing und Deggendorf sind unter anderem Deicherhöhungen und Deichrückverlegungen geplant. Zehntausende Menschen, die an der niederbayerischen Donau leben, sollen so vor einem 100-jährlichen Hochwasser geschützt werden.