Spatenstich sanfter Donauausbau: "Freudentag" für Schifffahrt

Hafen Straubing-Sand wird am meisten profitieren, heißt es

Der Hafen Straubing-Sand werde am meisten vom Ausbau profitieren, so Andreas Löffert, Geschäftsführer der Hafen Straubing-Sand GmbH: "Weil wir minus 65 Zentimeter eintiefen werden bis zur Schleuse Straubing und dadurch eine deutlich bessere Anbindung an den Westen bekommen. Das ist eine gute Nachricht fürs Klima, weil wir viel besser abladen mit viel mehr Gütern auf dem Schiff – ich freue mich uneingeschränkt." Die Maßnahmen stehen auch im Einklang mit dem Naturschutz. Jahrelang wurde für einen sanften Donauausbau ohne Staustufen gekämpft. Jetzt wird er mit Buhnen und Parallelwerken in der Donau umgesetzt. In der nächsten Woche beginnen die Bagger in der Donau zu graben. Die Bauarbeiten werden bis 2028 andauern.

💡 Hintergrund:

Insgesamt wird die Wasserstraße in Niederbayern von Straubing nach Vilshofen ausgebaut - jedoch läuft im Bauabschnitt ll zwischen Deggendorf und Vilshofen noch das Planfeststellungsverfahren. Die Kosten für die Wasserstraße zwischen Straubing und Deggendorf belaufen sich auf 63 Millionen Euro. Die Kosten für den gesamten Donauausbau samt Wasserstraße und Hochwasserschutzmaßnahmen betragen 1,43 Milliarden Euro. Vergangenes Jahr wurde mit den Arbeiten zum Hochwasserschutz begonnen – hierbei sollen Orte entlang der Donau künftig besser vor Hochwasser geschützt werden.