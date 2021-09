vor 8 Minuten

Spatenstich: MAN baut neuen Gebäudekomplex in Nürnberg

23.000 Quadratmeter, mehr als 160 Mitarbeiter und Motoren für drei Marken: In den neuen Gebäudekomplex des Fahrzeugkonzerns MAN in Nürnberg wird viel reingesteckt – sowohl an Geld als auch an Personal und Erwartungen. Heute war Spatenstich.