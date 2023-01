Spatenstich: Kitzingen wird Drehscheibe für SuedLink-Bau

Die unterfränkische Stadt Kitzingen wird zu einer Drehscheibe für den Bau der Stromtrasse SuedLink. Am Freitag fand im Gewerbepark ConneKT in Kitzingen der Spatenstich statt. Dort entsteht nun ein Kabellager, für das TransnetBW vier Millionen Euro investiert.

Das Kabellager soll schon im Sommer fertig gebaut sein, bis Jahresende werden die ersten Erdkabel angeliefert. Kitzingen wird beim Bau von SuedLink eines von bundesweit acht Kabellagern sein. Jedes Lager deckt einen Radius von bis zu 100 Kilometern ab. Das heißt, Kitzingen ist von Mellrichstadt in der Rhön bis nach Baden-Württemberg hinein die logistische Drehscheibe.

SuedLink soll 2028 in Betrieb gehen

Zum Zeitplan sagt Chris Göpfert, Sprecher von TransnetBW, dass in Unterfranken mit dem Bau von SuedLink zum Jahreswechsel 2024/25 begonnen werden soll. Ende 2028 soll SuedLink in Betrieb gehen. Die Trasse führt durch Unterfranken. Ein Erdkabel endet in Bergrheinfeld bei Schweinfurt, das zweite verläuft weiter bis nach Großgartach in Baden-Württemberg.

Die 700 Kilometer lange Höchstspannungs-Gleichstrom-Leitungen wird komplett in der Erde verlegt. SuedLink verläuft von Schleswig-Holstein bis Baden-Württemberg durch insgesamt sechs Bundesländer. So soll Strom, der im Norden etwa mit Windrädern erneuerbar erzeugt wurde, in den Süden des Landes transportiert werden.